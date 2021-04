Zdroj: TASR/AP Česká vláda PRITVRDILA: Vonku aj vo vnútri sa môžu stretnúť len DVAJA ľudia! Naši západní susedia majú novinku v opatreniach. Česká vláda v pondelok potvrdila, že zakazuje stretnutia viac ako dvoch osôb. 12. apríl 2021 Milan Hanzel Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Uvoľnila však niektoré obmedzenia v oblasti športových aktivít, informoval spravodajský server Novinky.cz.":https://www.novinky.cz/…ada-40356775

„Situácia je stále krehká. Optimum je 100 nakazených na 100-tisíc obyvateľov. My sme teraz na šesťnásobku,“ povedal minister zdravotníctva Petr Arenberger.

Česká vláda potvrdila opatrenie navrhnuté ministerstvom zdravotníctva, na základe ktorého sa vo vonkajších i vnútorných priestoroch budú môcť stretávať len dve osoby z rôznych domácností.

Len v domácnosti

Skupina viacerých ľudí môže byť spolu len v prípade, keď sú to osoby z jednej domácnosti, píše spravodajský server iDnes.cz. Vláda však mierne uvoľnila opatrenia v oblasti športu, píšu Novinky.cz. Vonku môže byť na jednom športovisku až šesť dvojíc, musia však dodržať medzi sebou rozstupy najmenej desať metrov. Na svadbách a pohreboch sa môže zúčastniť až 15 osôb.

V Česku sa o polnoci z nedele na pondelok skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený vlani 5. októbra v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. S účinnosťou od pondelka tak prestal platiť aj zákaz cestovania medzi okresmi, ako aj zákaz nočného vychádzania.

Čo otvárajú?

Otvárajú sa okrem iného vonkajšie priestory zoologických a botanických záhrad, obchody s detským tovarom, papiernictvá či farmárske trhy. Do škôl sa v pondelok vracia približne polovica detí prvého stupňa základných škôl, kde sa začína rotačná výučba s pravidelným striedaním tried na prezenčnom a dištančnom vyučovaní. Do škôl sa vracajú i žiaci špeciálnych škôl.

Materské školy sa otvárajú len pre najstaršie deti a na stredných školách sa obnoví praktická výučba. Súčasťou otvorenia škôl je i pravidelné testovanie na koronavírus.

Zdroj: TASR