14. október 2020 Milan Hanzel Česko hlási druhý najvyšší počet nakazených: Znovu prekročili hranicu 8-tisíc!

Ide o druhý najvyšší denný nárast po rekorde z minulého piatku, ktorý bol ešte o 292 prípadov vyšší.

Zdroj: TASR/AP

V Česku pribudlo v utorok 8 325 nových prípadov nakazenia koronavírusom SARS-CoV-2. Ide o druhý najvyšší denný nárast po rekorde z minulého piatku, ktorý bol ešte o 292 prípadov vyš­ší.

S odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva o tom v stredu informoval spravodajský portál iDNES.cz.

Nákaza v Česku

Aktívnych prípadov je 68 740, v nemocniciach je pre nákazu hospitalizovaných 2 503 ľudí s koronavírusom. Stav 467 z nich lekári hodnotia ako ťažký. Počet hospitalizovaných od začiatku mesiace stúpol o 1475 prípadov.

Od začiatku epidémie sa koronavírusom v Česku infikovalo 129 747 ľudí, z toho takmer 59-tisíc od začiatku októbra, vyplýva z aktualizovaných údajov zverejnených na webe ministerstva zdravotníctva ČR.

Portál iDNES.cz dodal, že u väčšiny nakazených má choroba mierny priebeh alebo sú úplne bez príznakov. Necelá polovica z nakazených sa už uzdravila.

Nákaze podľahlo v utorok ďalších 22 ľudí, čím celkový počet obetí epidémie vyvolanej koronavírusom nového typu stúpol v ČR na 1 106.

Sprísnené opatrenia

Kvôli nepriaznivému vývoju epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené protiepidemické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prechádzajú na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.

