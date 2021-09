Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Česko zaradí do ČERVENEJ kategórie Rakúsko, Chorvátsko a Írsko: Čo čaká Slovensko? Chystáte sa k našim západným susedom? Pozrite, ako opatrenia budú po novom platiť pre Slovákov. 11. september 2021 Zo zahraničia

11. september 2021 Zo zahraničia Česko zaradí do ČERVENEJ kategórie Rakúsko, Chorvátsko a Írsko: Čo čaká Slovensko? Chystáte sa k našim západným susedom? Pozrite, ako opatrenia budú po novom platiť pre Slovákov.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Česko od pondelka preradí do červenej kategórie s vysokým rizikom nákazy koronavírusom Rakúsko, Chorvátsko a Írsko. Do oranžovej kategórie so stredným rizikom nákazy sa presunú viaceré krajiny vrátane Slovenska, Talianska či Rumunska. Informoval o tom vo štvrtok portál Novinky.cz.

Treba formulár aj test

Pred návratom z krajín v zelenej a oranžovej kategórii je potrebné vyplniť príjazdový formulár a do piatich dní po návrate absolvovať test.

V zelenej kategórii s nízkym rizikom nákazy budú Maďarsko, Poľsko, Vatikán a Azorské ostrovy. Z mimoeurópskych krajín tam Česko zaraďuje Austráliu, Hongkong, Japonsko, Jordánsko, Kóreu, Kanadu, Katar, Macao, Nový Zéland, Saudskú Arábiu, Singapur a Taiwan.

Okrem SR a už spomenutých štátov zaradilo české ministerstvo zdravotníctva do oranžovej kategórie aj Dánsko, Švédsko, Luxembursko, Lotyšsko, San Marino, Andorru, Kanárske ostrovy, Fínsko, Maltu a portugalskú Madeiru.

Prísne pravidlá

Medzi vysoko rizikové (červené) krajiny patria Bulharsko, Belgicko, Island, Írsko, Chorvátsko, Cyprus, Holandsko, Nórsko, Litva, Lichtenštajnsko, Monako, Nemecko, Estónsko, Francúzsko, Rakúsko, Grécko, Slovinsko, Švajčiarsko, Španielsko vrátame Baleárských ostrovov a Portugalsko. Ostatné štáty spadajú do tmavočervenej kategórie (veľmi vysoké riziko nákazy).

Návrat z červených krajín si vyžaduje vyplnenie cestovného formulára, ako aj povinnosť podstúpiť antigénový alebo PCR test v prípade príchodu hromadnou dopravou.

„Pre tieto osoby platí povinnosť podstúpiť po návrate do ČR PCR test, a to najskôr v piaty deň a najneskôr v 14. deň po vstupu na územie ČR. Dovtedy je nutné zostať v izolácii. V prípade cesty do ČR individuálnou prepravou nie je potrebné disponovať testom pred začiatkom cesty, ale je povinnosť podstúpiť po vstupe na územie ČR najskôr v piaty deň a najneskôr v 14. deň PCR test. Do poskytnutia výsledku je nutná izolácia,“ pripomenulo ministerstvo zdravotníctva.

Kto má výnimku?

Výnimka z testovania platí pre zaočkované osoby a pre ľudí, ktorí počas posledných 180 dní prekonali covid. Príjazdový formulár však musia vyplniť všetci bez ohľadu na očkovací status.

ilustračné foto

Zdroj: TASR