10. september 2021 han Regióny V hlavnom meste majú na dosah MÉTU: Keď ju zlomia, vyhnú sa DRASTICKÝM obmedzeniam! Primátor hlavného mesta Matúš Vallo zavesil na sociálnu sieť príspevok, v ktorom uvádza aktuálne čísla očkovania v Bratislave. Čo tým sleduje?

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Pre obyvateľov Bratislavy je celkom dôležité zistenie, že im chýba pomerne nízky počet vakcín podaných ľuďom starším ako 50 rokov, aby sa vyhli čiernej farbe na COVID automate.

„Čísla infikovaných začínajú rásť na celom Slovensku a týka sa to aj Bratislavy. Počet nových infikovaných je jeden z indikátorov, ktorý prepína farbu na Covid semafore. Tempom rastu sa môžeme v krátkom čase dostat’ do farby, ktorá by už mala za následok obmedzovanie prevádzok, podujatí aj pohybu,“ upozorňuje Vallo na Facebooku.

„Jediný spôsob, ako sa tomu vyhnúť a zostať v priaznivejšej farbe semaforu, je očkovanie, a obzvlášť vo vekovej kategórii 50+. Keď v tejto kategórii budeme mať 75 % plne očkovaných, zlepší sa farba semaforu o dva stupne, čo nám stále umožní fungovanie bez drastických obmedzení,“ dodal Vallo.

Pohľad analytikov

Všimli si to aj experti zo stránky Dáta bez pátosu. „Ak ste s trvalým pobytom v Bratislave, máte 50 a viac rokov a plánujete sa dať očkovať, tak pred 20. septembrom to okrem vás pomôže aj Bratislave k lepšej farbe v automate,“ píšu analytici na sociálnej sieti.

„Ak sa dosiahne v Bratislave 75% zaočkovanosť u ľudí nad 50 rokov, bude zelená, oranžová a najhoršie červená,“ dodali Dáta bez pátosu. Aktuálne je hlavné mesto v tejto vekovej kategórii na méte niečo vyše 74 percent.

Stačí 600

„Chcem vás preto požiadať a najmä vás, ktorí ste vo veku nad 50 rokov, dajte sa, prosím, zaočkovať. Pomôžete sebe, ale aj ostatným Bratislavčankám a Bratislavčanom, aby bol ich život znesiteľnejší aj v čase nastupujúcej novej vlny pandémie. Pokiaľ sa nechá začkovať 600 z vás (a ideálne jednorazovou vakcínou Janssen), dosiahneme zaočkovanosť 75 % a vyhneme sa preradeniu Bratislavy do farieb semaforu, ktoré môžu vážne obmedziť život v našom meste,“ uzavrel primátor.

FOTO: ilustračné

