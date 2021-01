22. január 2021 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Český parlament sa premenil na krčmu: Poslanci si to vybavili ručne. Strhla sa bitka! VIDEO

Niekoľko poslancov českého parlamentu sa vo štvrtok popoludní pobilo pri predsedníckom pulte v Poslaneckej snemovni. A dôvod?

Zdroj: YouTube.com

Rokovanie sprevádzali vášne vyvolané nezaradenými poslancami Lubomírom Volným a Marianom Bojkom, ktorí zámerne prišli bez rúšok a takisto bez nich vystupovali v pléne, píšu Novinky.cz.

Čo sa stalo?

Volný sa v čase, keď bol pri rečníckom pulte, dostal do slovného konfliktu s podpredsedom Poslaneckej snemovne Tomášom Hanzelom, ktorý zasadanie viedol. Hanzel Volnému vypol mikrofón a nastala potýčka. Do bitky sa zapojili aj ďalší účastníci. Predseda Snemovne Radek Vondráček následne z dôvodu fyzického konfliktu Volného až do konca zasadania vykázal so sály. Vondráček uviedol, že bude nasledovať disciplinárne konanie pred mandátovým a imunitným výborom.

Predĺženie opatrení

Poslanecká snemovňa českého parlamentu vo štvrtok rozhoduje o ďalšom predĺžení núdzového stavu. Česká vláda ešte v pondelok schválila žiadosť o jeho predĺženie o 30 dní, konkrétne do 21. februára. Predĺženie musí potvrdiť parlament. „Vláda chce dosiahnuť obrat v boji s epidémiou, čo sa nám nemôže podariť bez protiepidemických opatrení,“ povedal český premiér Andrej Babiš. Premiér dodal, že bez núdzového stavu vláda nemôže prijímať plošné opatrenia.

Núdzový stav môže vláda v ČR vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas dolnej komory parlamentu.

Vírus sa šíri

Šírenie koronavírusu v ČR je podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Blatného „stále silné“, epidémia sa však spomaľuje. „Objektívnym faktom je, že stav je rizikový,“ povedal vo štvrtok v Poslaneckej snemovni. Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) pred začiatkom štvrtkového rokovania uviedla, že vládu v súvislosti s predĺžením núdzového stavu podporí pod podmienkou, že sa od 1. februára budú môcť do škôl vrátiť všetci žiaci prvého stupňa základných škôl, žiaci posledných ročníkov a maturanti.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: TASR