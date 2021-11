Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová Český prezident mieri naspäť do nemocnice! Mal sa NAKAZIŤ koronavírusom České médiá informujú ,že ich prezident Miloš Zeman musel byť znovu prevezený do Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe. 25. november 2021 han Zo zahraničia

25. november 2021 han Zo zahraničia Český prezident mieri naspäť do nemocnice! Mal sa NAKAZIŤ koronavírusom České médiá informujú ,že ich prezident Miloš Zeman musel byť znovu prevezený do Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe.

O aktualite, ktorá sa okamžite prehnala Českom, ako prvý informoval portál cnn.iprima.cz.

Česká hlava štátu mala len nedávno dostať tretiu dávku vakcíny, no Zeman vo štvrtok opustil nemocnicu, a to aj napriek tomu, že mu to neodporúčali. Podľa novinárov sa mal nakaziť koronavírusom.

„Nemôžem to potvrdiť, som viazaný lekárskym tajomstvom. Môžem však potvrdiť, že prichádza ku prevozu pána prezidenta do našej nemocnice,“ priznal lekár Boris Šťastný z vedení firmy Senior Home Group, ktorá sa mala o Zemena v Lánoch starať.

Čo na to hovorca?

Tlačový hovorca prezidenta Jiří Ovčáček túto informáciu spomínanému portálu nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Počkajte, prinesieme dnes večer tlačové vyhlásenie,“ povedal Ovčáček. Zeman bol od 10. októbra hospitalizovaný kvôli chronickým problémom s pečienkou. Počas dlhého pobytu v nemocnici ho navštevovali rôzni politici.

Česká hlava štátu sa pred pár dňami stretla s tou slovenskou. Na návšteve u neho bola totiž Zuzana Čaputová.

