Dnes o 20:41 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Chcete do posilňovne, reštaurácie či kostola? Dobre, ale VSTUPENKOU bude TEST!

Premiér Slovenska Igor Matovič sa prvý raz vyjadril smerom k službám, ktoré ľuďom tak chýbajú. Prišiel aj s riešením, ktoré sa však druhým stranám nepozdáva.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič , TASR/Dano Veselský , TASR/Pavol Zachar , TASR/Martin Baumann

Ak ste si mysleli, že sa najete, zacvičíte či pomodlíte inde ako doma, budete prekvapení. Celú krajinu zrejme bude čakať komunitné testovanie antigénovými testami približne raz za tri týždne. Aj to vzišlo zo stretnutia premiéra Igora Matoviča po utorkovom stretnutí so zástupcami najviac postihnutých odvetví. Stretnutie v bratislavskom hoteli Bôrik malo názov Ako spolu prežijeme zimu.

A výsledok? Či pôjde Slovensko týmto smerom, sa má rozhodnúť do piatka (13. 11.), ale aktuálne informácie sa dajú zhrnúť asi takto.

Slová Igora Matoviča

„Ak chcú otvoriť prevádzky, ponúkli sme im to, aby sme sa spoločnými silami podieľali na zorganizovaní celoplošného testovania raz za tri týždne,“ vyhlásil pred novinármi Matovič.

Testovanie by teda mali zabezpečiť komunity, ktoré majú záujem o otvorenie svojich prevádzok.

Zástupcovia škôl, reštaurácií, hotelov či fitness centier by sa mali s premiérom stretnúť znova vo štvrtok (12. 11.) a v piatok premiér oznámi konečné rozhodnutie.

Ako by to prebiehalo?

Ako by to vyzeralo v praxi, predstava Igora Matoviča je zatiaľ takáto: „Štát by zabezpečil testy, ochranné pomôcky, príslušníkov polície, hasičov a vojakov. A ostatných ľudí by zabezpečili komunity, ktoré to chcú otvoriť,“ zaskočil návrhom premiér.

„Áno, získali by sme tým väčší stupeň slobody, ale následne si ju potom musíme opraviť na pôvodnú úroveň. Čiže takto to stále riešiť dokola,“ dodal.

Predstavy premiéra sú zatiaľ len akýmsi „nástrelom“, ale je pravdepodobné, že od tohto sa bude spolu s kompetentnými opierať pri konečnom verdikte.

„Dohodnime sa, že tento zabezpečí tristo odberných miest, tento tritisíc. Keď sa to dohodne, poďme do toho spoločnou cestou a spoločnými silami rôznych komunít. Veď niečo prispejú školy, niečo kultúra, niečo cirkev, niečo gastro. Následne po absolvovaní testovania v odberných miestach dostanú cerifikát, na základe ktorého budú mať potom vstupenku tam, kam budú chcieť ísť,“ poznamenal Igor Matovič.

Čo na to druhá strana?

Reakcie z týchto odvetví nedali na seba dlho čakať. Napríklad Únia Fitness Centier Slovenska na Facebooku uviedla toto: „Tak ako sme avizovali ráno, štát nám neponúkol nič. Naopak, žiada pomoc od fitness centier na zriadenie odberných miest.“

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák si vie tento spôsob otvorenia prevádzok predstaviť a gastroprevádzky podľa neho urobia všetko, čo je v ich silách. Jasné pravidlá podľa neho tento sektor potrebuje poznať do konca novembra.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk