10. jún 2023 Cestovanie Chorvátka zhrozená Z PREDRAŽENEJ kávy: V kaviarni uspeli s FINTOU, ktorú odhalí len málokto! Tamojšia obyvateľka odchádzala z kaviarne zdesená, frustrovaná a oklamaná. A toto odkázala turistom.

Chorvátka sa chcela osviežiť v meste Biograd a preto sa vybrala do miestnej kaviarne. Bol to však až účet, ktorý ju prebral rýchlejšie ako studený nápoj. Informuje o tom chorvátsky portál Dnevnik.

Pozor na názov kávy

„Vybrali sme sa do baru aby sme si dali ľadovú kávu, ktorú si zvyčajne doprajeme počas celého leta. U nás Chorvátov je to biela káva s väčším množstvom ľadu. Žiadna zmrzlina, nedajbože šľahačka, čo však vôbec nie je problém, práve naopak“ opísala pre portál.

Káva sa servíruje zväčša v kokteilovom pohári, no jej a spoločníčke naraz priniesli nápoje v menších šálkach s kockami ľadu a preto skontrolovala bloček: „Pozriem na účet a na ňom stojí: 11 eur (83 kún) a ďalej vytlačené, že dvakrát ľadová káva, každá po 5,50 eura. Samozrejme, v cenníku nebola ľadová káva, iba biela káva za 2,50 eura. No náš chorvátsky majiteľ prišiel „múdro“ na to, ako prekabátiť hosťa.“

Cena na konci terasy

Chorvátka to nenechala len tak a ihneď si zavolala čašníka a dožadovala sa vysvetlenia. Zákazníčka sa okrem nezáujmu z jeho strany dočkala vskutku originálnej odpovede. Čašník pokrčil plecami a potom ukázal na pútač s obrázkom a cenou kávy na druhej strane terasy. „Ak nemáte zrak ako sokol, tak to tam neuvidíte,“ poznamenala.

Pýtajte sa na cenu

Chorvátka bola nahnevaná, no ako budúca mamička sa rozhodla, že sa nebude rozčuľovať a škodiť svojmu zdraviu a nakoniec zaplatila za kávu zobrazenú na pútači.

„Ale ten pocit frustrácie, že vás podviedli a nikoho to ani trochu nezaujíma, naozaj zanechá v ústach horkú príchuť. Ponaučenie z tohto príbehu: odteraz sa vždy spýtajte, koľko stojí káva, pretože to vyzerá tak, že ľudská hrubosť nemá hranice,“ dodala na záver.

