Milované aj nenávidené topánky sú späť: Budú horúcim HITOM tohto leta! FOTO

Letná obuv, ktorú poznáme všetci, je späť a to vo veľkom štýle. Ulice zaplnia takzvané žabky a to v rôznom prevedení.

Pamätáte si na obdobie, keď sa žabky, vietnamky alebo topánky známe pod menom flip flop nosili takmer ku každému kúsku oblečenia? Tento ošiaľ neskôr pominul a ostal v obľube už len na kúpaliskách či pri mori.

No žabky ohlasujú veľký návrat a vyzerá to tak, že opäť budú kraľovať v uliciach, na večierkoch a je možné, že aj v práci.

„Kontroverzné letné topánky dosiahnu vyšší level. Najlepšie žabky tejto sezóny prichádzajú vo forme klinov, platforiem, podpätkov a starých dobrých šľapiek, plus sa pripravte na množstvo farieb, potlačí a vzorov, ktoré sa hodia takmer všetkému,“ ohlasuje Cosmopolitan.

Ako pripomína Cosmopolitan, platí nepísané pravidlo, že gumové žabky patria len na pláž a elegantnejšie kúsky do spoločnosti.

No je pravdepodobné, že aj v tom najjednoduchšom prevedení sa opäť dostanú všade. Dokazujú to svetové celebrity, ktoré ich nosia aj tam, kde by ste to vôbec nečakali.