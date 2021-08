Zdroj: TASR/Martin Baumann Chystá sa nový COVID automat: Bude na PREVÁDZKACH, či pustia len zaočkovaných? Niekoľko posledných týždňov sa riadime COVID automatom, ktorý podľa okresov určoval opatrenia. Má sa to však zmeniť a tento systém dostane novú tvár. 8. august 2021 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ako uvádza portál tvnoviny.sk, ministerstvo zdravotníctva už má na stole návrh od odborníkov, na ktorý sa ešte musí pozrieť vláda. Tá má zasadnúť v pondelok (9.8.). „Jedna zo zásadných zmien sa týka prevádzok. Tie sa majú rozhodovať, ktorých zákazníkov uprednostnia,“ píše web TV Markíza. O novom covid automate informuje aj denník Sme.sk.

Kto o tom rozhodne?

V prípade, že úpravy vláda odklepne, má byť na prevádzkach, obchodoch a podnikoch, koho si pustí do svojich priestorov. „Či dajú prednosť iba zaočkovaným, alebo do prevádzky pustia aj ľudí s negatívnym výsledkom testu na koronavírus a tých, ktorí prekonali covid, alebo budú môcť prísť aj zákazníci bez očkovania i testu,“ konštatuje Sme.sk.

Čím menšiu kontrolu nastolia pri vstupe, tým menej ľudí budú môcť mať v interiéri.

Nové delenie

Zvykli sme si, že mapa Slovenska podliehala COVID automatu tak, že v každom okrese sa situácia odrážala od farby. Teraz by to malo byť podobné. „Nový COVID automat má priniesť okrem iného aj o rozdelenie okresov do piatich farieb. Od najlepšej zelenej, cez oranžovú, červenú, bordovú, po najkritickejšiu čiernu.“

„Fungovať to má nasledovne: Ak daný okres bude mať v skupine nad 50 rokov plne zaočkovaných viac ako 65 percent ľudí, okres sa posunie o úroveň nižšie a budú preň platiť menej prísne opatrenia. Ak bude mať okres viac ako 75 percent plne zaočkovaných vo veku nad 50 rokov, posunúť sa bude môcť až o dve farby,“ píšu tvnoviny.sk

Využitie v praxi?

„V praxi by to znamenalo, že by ľuďom z Bratislavy už štát ani pri raste infikovaných nezakazoval cestovať medzi okresmi, úplne by tu na rozdiel od iných okresov nezakázali ani hromadné podujatia, počet ich účastníkov by sa však pri horšej epidemickej situácie okresal,“ dodávajú na sme.sk.

FOTO: ilustračné

