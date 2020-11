20. november 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Chystá sa ostro sledovaný súboj Vlhová - Shiffrinová: Petra to nerieši a má v tom JASNO?

V čase pandémie je každá športová udalosť sviatkom. Medzi tie patrí aj lyžiarsky víkend vo Fínsku, kde na Petru Vlhovú čakajú hneď dva slalomy. Nastúpi už aj jej rivalka.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Azda celý lyžiarsky svet očakáva slalomový víkend, ktorý je na programe vo fínskom stredisku Levi. Po dlhšej dobe sa do kolotoča Svetového pohára (SP) vracia Američanka Michaela Shiffrinová, ktorá vynechala množstvo pretekov kvôli náhlej smrti otca. Už sa zdá, že je späť a po desiatich mesiacoch by nemala chýbať na štarte.

Slová Petry

Aj na túto tému sa vyjadrila Petra Vlhová prostredníctvom videa, ktoré nám Dnes24.sk, rovnako ako aj iným médiám, zaslal jej brat a manažér Boris. „Úprimne? Neriešim to. Či by prišla alebo nie, moja situácia by bola stále rovnaká. Čiže moje ciele sú vždy tie najvyššie,“ povedala 25-ročná lyžiarka. Liptáčka v prvých pretekoch sezóny, ktoré sa išli 17. októbra v rakúskom Söldene, skončila na treťom mieste. „Pomohlo mi to z hľadiska psychiky,“ dodala.

Dlhé čakanie

Už je to vyše mesiaca, čo sa Vlhová predstavila na pretekoch SP. Medzitým si spravila chuť na slalomoch nižšej kategórie, kde jasne dominovala. Bolo to pred týždňom vo Fínsku. „Prestávka bola riadne dlhá. Počas nej som však neustále trénovala. Približne týždeň som bola doma a potom dva a pol týždňa vo Fínsku,“ skonštatovala Petra, ktorá cibrila techniku. „Teraz by mal byť môj prejav v slalome iný. Veľa sme totiž trénovali techniku. Môj štýl je rovnaký, ale dúfam, že budem rýchlejšia,“ uviedla.

Budú aj diváci?

Aktuálne je väčšina športových podujatí pre divákov uzavretá. Pandémia totiž zúri po celom svete, no na severe Fínska by to mohlo byť inak. Trať je dlhá, a keby sa dodržali rozostupy medzi fanúšikmi, usporiadatelia by to mohli povoliť. „Určite sa na to teším, ale v prvom rade sa sústredím na preteky. Oveľa radšej by som bola, keby boli pri mne moji blízky,“ poznamenala slovenská rekordérka.

Program víkendu

sobota 21. novembra: slalom (10.15/13.15 SEČ)

nedeľa 22. novembra: slalom (10.15/13.15 SEČ)

