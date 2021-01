23. január 2021 ELA Rôzne Chystáte sa na nákupy? Jeden z reťazcov zmenil otváracie hodiny niektorých predajní

Zákaz vychádzania, ktorý trvá do 7. februára, sa podpísal aj pod dočasnú úpravu otváracích hodín jedného z obchodných reťazcov.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Reťazec Billa pristúpil k skráteniu otváracej doby vo svojich 19 prevádzkach po celom Slovensku. Zmeny nateraz potrvajú do času zákazu vychádzania, čiže do 7. februára.

„Priebežne upravujeme otváracie hodiny na našich predajniach, nejde pritom o plošné zavedenie zmien. Na základe nového uznesenia Vlády SR budú všetky naše predajne v nedeľu zatvorené, a to až do odvolania. Aktuálne informácie o otváracích hodinách nájdete pri vchode do našej predajne, ale aj na našej webovej stránke,“ informuje na svojom webe Billa.

K úprave pristúpili v predajniach v obchodných centrách.

Dočasné zmeny v otváracích hodinách sa dotkli šiestich prevádzok v Bratislave, dvoch v Košiciach či v Martine, Žiline, Poprade a ďalších mestách. Celý zoznam obchodov aj s presnými otváracími hodinami nájdete tu.

Ilustračné foto