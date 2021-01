12. január 2021 Milan Hanzel Správy Cibulková sa ponúkla ministerstvu a ide do prvej línie! Čím si odčiní svoje "predbiehanie"?

Bývalá tenistka Dominika Cibulková bude pomáhať pri testovaní na ochorenie COVID-19 v Bratislave. Uviedla to na sociálnej sieti a potvrdilo to aj ministerstvo zdravotníctva.

Keď vysvitlo, že sa niekdajšia tenisová hviezda nechala spolu s manželom Michalom Navarom prednostne zaočkovať, na Slovensku to vyvolalo vlnu nevôle. Na Cibulkovú sa to valilo z každej strany, preto spravila zásadné rozhodnutie.

Bude pomáhať

Pre 31-ročnú rodáčku z Piešťan to nebolo jednoduché, pretože najprv sa snažila vakcináciu „zaobaliť“ na nevedomosť a omyl, no keď vysvitlo, že sa dal zaočkovať aj jej manžel, prišla s návrhom. „Chcem sa touto cestou ešte raz ospravedlniť za to, že sme spolu s manželom boli neoprávnene zaočkovaní vakcínou proti Covidu. Je mi to ľúto vo vzťahu k všetkým ohrozeným skupinám a ďalším ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú. Dopustila som sa chyby, keď som si myslela, že len vypĺňame voľné miesta a nevyužité vakcíny,“ napísala Cibulková na Facebook.

„Došlo k situácii, ktorú už nevrátim, ale ako som sa vyjadrila hneď na začiatku, ponúkam svoju pomoc. Chcem využiť ponuku Ministerstva zdravotníctva, aby som ako dobrovoľníčka pomohla v prvej línii a v tejto veci som už MZ kontaktovala,“ dodala Dominika.

Čo bude robiť?

Rezort zdravotníctva víta, že Cibulková chce poskytnúť pomoc zdravotníkom prvej línie. „Predbežne sme sa dohodli, že bude pomáhať pri testovaní na ochorenie COVID-19 priamo na jednom z odberných miest v Bratislave. Zapojí sa aj do informačnej komunikačnej kampane,“ informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.Eliášová s dôvetkom, že bývalá tenistka by tak mala podporiť dôležitosť a význam očkovania v širšej verejnosti ako motiváciu pre účasť čo najväčšieho počtu ľudí v boji s týmto ochorením.

Chcem sa touto cestou ešte raz ospravedlniť za to, že sme spolu s manželom boli neoprávnene zaočkovaní vakcínou proti... Posted by Dominika Cibulkova on Tuesday, January 12, 2021

