3. október 2022 ELA Krimi ČIERNYCH 24 hodín: Lupiči na úteku, mŕtvi študenti, smrť pod vlakom a šofér so 4,56 promile! Takúto smršť negatívnych a smutných správ Slovensko nezažilo. V priebehu 24 hodín sa v našej krajine stalo doslova samé nešťastie. Najhoršie na tom bolo hlavné mesto.

Tragédia, tragédia a ešte raz tragédia. V pondelok ráno sa Slováci zobudili do kriminálneho informačného sveta. Obrovským nešťastím sa skončil víkend predovšetkým v hlavnom meste.

V neskorých večerných hodinách opitý vodič, ako aj jeho spolujazdec, vpálil do frekventovanej zastávky MHD a na mieste zabil štyroch mladých ľudí. Piatou obeťou sa v pondelok popoludní stalo mladé 21-ročné dievča.

Policajný prezident Štefan Hamran informoval, že vodičovi namerali približne 1,6 promile alkoholu v krvi, mal aj niekoľkonásobne prekročiť rýchlosť. Ďalší piati ľudia sú vo vážnom stave. Z toho jedna osoba stále bojuje podľa nemocnice o život.

Tragické udalosti v Bratislave

V hlavnom meste sa toho v pondelok zomlelo ešte viac. V bratislavskej Petržalke prepadli predpoludním herňu. Dvaja doposiaľ neznámi lúpežníci si z nej odniesli asi 11-tisíc eur a odišli na neznáme miesto.

„Dve osoby doposiaľ neznámej totožnosti mali vstúpiť do vnútorných priestorov prevádzky, kde následne zvalili zamestnankyňu na zem a žiadali od nej peniaze,“ priblížila polícia.

Jedna z osôb mala pri sebe krátku guľovú zbraň a druhá paralyzér. Po tom, čo z herne odcudzili peniaze, odišli podľa polície na neznáme miesto.

Policajti bratislavskej železničnej polície vyšetrujú okolnosti zrážky 74-ročnej ženy s vlakom. Tá sa stala v pondelok krátko pred poludním v blízkosti železničnej zastávky Železná studienka v Bratislave.

Podľa doterajších informácií mala žena vstúpiť a následne zostať stáť na koľajisku. „Rušňovodič vzhľadom k rýchlosti vlaku a krátkej vzdialenosť nedokázal zrážke zabrániť. Na mieste obhliadajúci lekár skonštatoval smrť,“ uviedla polícia.

Dieťa za volantom

V nedeľu popoludní boli policajti privolaní k dopravnej nehode do obce Maštinec (okres Poltár). „12-ročný chlapec mal šoférovať osobné auto a skončilo to nehodou,“ uviedli krajskí policajti na sociálnej sieti.

„Pri odbočovaní od Hrnčiarskej Vsi na Maštinec nezvládol vedenie vozidla, zišiel z cesty, vyvalil dopravnú značku a prevrátený na bok skončil opretý o hospodársku budovu, ktorú poškodil,“ pokračovali muži zákona.

„V aute sa navyše v čase nehody nachádzal aj 16-ročný spolujazdec,“ dodali so slovami, že, našťastie, si nehoda nevyžiadala žiadne vážne zranenia.

4,56 promile

Považskobystrickí policajti zasahovali v nočných hodinách pri dopravnej nehode v katastri považskobystrickej mestskej časti Praznov. Vinník mal v dychu viac ako 4,5 promile alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

„Vodič v dôsledku nevenovania pozornosti vedeniu vozidla prešiel vozidlom do protismeru a narazil do svahu. Po náraze sa vozidlo prevrátilo na strechu. Pri nehode sa zranila 32-ročná spolujazdkyňa, 41-ročný vodič sa nezranil,“ priblížila hovorkyňa.

Ako dodala, vodičovi namerali policajti v dychu 4,56 promile alkoholu. Polícia ho obvinila z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.

Pokus o vraždu

Trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu začala polícia v súvislosti s udalosťou, ku ktorej došlo v nedeľu (2. 10.) popoludní na košickom sídlisku Nad jazerom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.

„Jedna podozrivá osoba bola zadržaná a po vykonaní nevyhnutných prvotných procesných úkonov umiestnená do cely policajného zaistenia. Poškodenú osobu si do svojej opatery prevzali záchranári, pri útoku utrpela zranenia doposiaľ nešpecifikovaného rozsahu a dobu liečenia,“ uviedla.

Ďalší opití

Učiteľ na základnej škole v obci Plavé Vozokany v okrese Levice sa postavil opitý za katedru. Na opitého pedagóga upozornil policajtov starosta.

Učiteľ už mal za sebou odučené tri vyučovacie hodiny, keď ho policajti podrobili dychovej skúške. Tá potvrdila v jeho dychu 3,10 promile alkoholu, informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Opilcov bolo aj medzi vodičmi v iných krajoch. Žilinskí policajti namerali po sobotňajšej (1. 10.) dopravnej nehode 30-ročnému vodičovi motorového vozidla Audi 2,83 promile (1,36 miligramu na liter) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriela Kremeňová.

Doplnila, že nehoda sa stala okolo 17.10 h na ceste tretej triedy v smere zo Žiliny-Závodia do obce Hôrky (okres Žilina). „Z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel vodič vozidlom mimo cesty, kde došlo k nárazu do obrubníka, zvodidla a stĺpa trolejového vedenia. Potom sa vozidlom vrátil späť na cestu, prešiel do protismeru, kde narazil do zvislého dopravného značenia a zišiel do priekopy, kde sa vozidlo prevrátilo,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa.

Polícia obvinila opitého 51-ročného vodiča, ktorý v obci Stožok v Detvianskom okrese unikal hliadke a narazil do stromu. TASR to v pondelok potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová s tým, že mužovi namerali 1,71 promile alkoholu v krvi.

Pripomenula, že vodič v sobotu (1.10.) večer okolo 21.15 h jazdil autom v Stožku. Policajti ho chceli zastaviť, ich výzvy však nerešpektoval.

Pokračoval ďalej a rýchlosť jazdy podľa hovorkyne neprispôsobil svojim schopnostiam. Dodala, že autom zišiel z cesty, narazil do stromu a z miesta nehody začal utekať.

„Na výzvy polície nereagoval, až po varovnom výstrele policajta do vzduchu sa zastavil,“ zdôraznila Faltániová s tým, že nehodu vyšetrujú.

Jedno auto, dvaja opití vodiči

Dopravní policajti z Lučenca zadržali v nedeľu (2. 10.) podvečer dvoch opitých vodičov, ktorí nafúkali viac ako tri promile alkoholu. V rozmedzí dvoch hodín pritom obaja šoférovali to isté vozidlo. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Policajti vozidlo najskôr zastavili v Lučenci, na ceste v smere do obce Boľkovce. Pri dopravnej kontrole 41-ročnému vodičovi namerali v dychu 3,21 promile alkoholu.

"O dve hodiny neskôr zastavila to isté auto hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Za volantom sedel iný, rovnako 41-ročný muž. Tak, ako vodič predtým, bol podrobený dychovej skúške,“ vysvetlila polícia s tým, že vodič nafúkal 3,29 promile. Obaja vodiči boli políciou zadržaní a umiestnení do policajnej cely.

43 Galéria

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk