Zdroj: TASR/Daniel Veselský Cirkus pokračuje, tvrdí rozhorčený Kollár: Krajniak šokoval, podáva DEMISIU Čelní predstavitelia hnutia Sme rodina predstúpili pred novinárov. Svojím vyhlásením mnohých šokoval minister Milan Krajniak. Dnes o 19:08 Zo Slovenska

Dnes o 19:08 Zo Slovenska Cirkus pokračuje, tvrdí rozhorčený Kollár: Krajniak šokoval, podáva DEMISIU Čelní predstavitelia hnutia Sme rodina predstúpili pred novinárov. Svojím vyhlásením mnohých šokoval minister Milan Krajniak.

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) podáva demisiu. Uviedol to v pondelok na mimoriadnom vyhlásení. Koaličné hnutie Sme rodina to už oznámilo aj prezidentke SR Zuzane Čaputovej. Vymenovanie nového ministra je podľa Krajniaka na hlave štátu.

Radikálny krok

„Svoju demisiu vnímam ako krok k čo najskoršiemu ukončeniu koaličnej krízy,“ vyhlásil Krajniak na pondelkovom brífingu.

Hlavu štátu požiadal o uvoľnenie z funkcie v čo najkratšom čase. Demisiu podľa vlastných slov Krajniak podáva preto, aby Sme rodina ukázala, že nemá žiadne personálne podmienky a je ochotná sa vzdať niečoho preto, aby koaličná kríza skončila.

„Urobili sme všetko preto, aby bola v stredu (10. 3.) koaličná kríza ukončená. Odvtedy počúvame znovu dookola, kto má odstúpiť, či jeden, či dvaja alebo traja. Za chvíľu tu máme Veľkú noc a sme uprostred pandémie. Chceme, aby táto koaličná kríza konečne skončila,“ povedal Krajniak. Nechce, aby to vyzeralo tak, že hnutie z krízy ide „niečo vytĺkať“.

Ako poslanec

Milan Krajniak sa po odchode z postu ministra práce vráti do Národnej rady (NR) SR ako poslanec. Pre TASR to potvrdila Linda Tribusová z tlačového oddelenie hnutia Sme rodina.

Hnutie zároveň podľa jej slov odmieta špekulácie, že by plánovalo Krajniaka nominovať za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS).

„Pán Krajniak sa vracia na post poslanca, ktorého mandát získal vo voľbách 2020. Hnutie Sme rodina neplánuje pána Krajniaka nominovať za šéfa SIS, je to absurdné a odmietame akékoľvek špekulácie takéhoto ducha,“ uviedla v stanovisku .

Kollár: Cirkus pokračuje

Šéf parlamentu a predseda Sme rodina Boris Kollár poukázal na to, že „cirkus naďalej pokračuje a takto sa fungovať nedá“.

Nemyslí si, že sa vo vláde niečo zmení, ak by zo svojich postov predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) alebo minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) odišli. Konflikt by sa podľa Kollára preniesol do parlamentu a na koaličné rady. Predseda parlamentu zopakoval, že hnutie na svojich partnerov nemalo žiadne personálne požiadavky, chceli len splnenie piatich sociálnych opatrení, ktoré majú pomôcť ľuďom. Gestom odstúpenia Krajniaka hnutie nič nenaznačuje, podotkol Kollár.

Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a vicepremiérom Richardom Sulíkom (SaS). Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) aj premiéra Matoviča. Krajčí v piatok (12. 3.) demisiu podal.

Počas víkendu sa spomínala aj možnosť predčasných volieb. Tie ale strany naďalej odmietajú. Najsilnejšie vládne hnutie OĽANO uviedlo, že rokovania pokračujú, no rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo. SaS a Za ľudí v pondelok vyzvali premiéra na odchod z funkcie. Pokiaľ to neurobí, SaS je pripravená odísť z vlády. Podobný scenár pripúšťa aj Za ľudí. Sulík i predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová deklarujú, že v prípade potreby sú pre vyriešenie krízy ochotní sa vzdať svojich funkcií vo vláde.

6 Galéria

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Zdroj: TASR