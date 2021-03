6 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Za ľudí vidí riešenie vládnej krízy: Konať má Matovič, ale aj Sulík Strana koaličným partnerom nechce dávať žiadne ultimáta a verí, že sa vládna kríza vyrieši čo najskôr. Dnes o 16:27 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Koaličná strana Za ľudí žiada odchod premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Ak z funkcie neodíde, strana nevylučuje možnosť vystúpenia z vlády. Ultimáta však dávať nechce. Predčasné voľby odmieta. Za ľudí chce, aby súčasná koalícia pokračovala. Verí, že sa štyri koaličné strany čo najrýchlejšie dohodnú. Vyhlásila to v pondelok vicepremiérka a predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová a jej stranícki kolegovia.

Odídu obaja?

Remišová si myslí, že spor medzi Matovičom a Sulíkom by vyriešil odchod oboch aktérov.

„Je čoraz zrejmejšie, že Sulík a Matovič nevedia riešiť konflikty normálnym spôsobom,“ povedala Remišová. Predčasné voľby strana Za ľudí považuje za najhoršiu možnosť, podľa nej návrat k moci Petra Pellegriniho (Hlas-SD) a Roberta Fica (Smer-SD) by bolo to najhoršie pre krajinu.

„Chceme koalíciu, kde sa dá normálne pracovať,“ povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Zároveň oznámila, že odíde z vlády, ak Matovič zostane premiérom. Vicepremiérka Remišová je pripravená odstúpiť zo svojej funkcie, ak to pomôže vyriešiť súčasnú vládnu krízu a konflikt medzi premiérom Matovičom a vicepremiérom Sulíkom. Vyhlásila to s tým, že svojich postov sú ochotní sa vzdať aj ďalší predstavitelia Za ľudí.

„Kríza by sa mala vyriešiť čo najskôr,“ uviedla Remišová s tým, že riešenie situácie je v rukách premiéra. „Veríme, že Sulík aj Matovič zahodia svoje ego a urobia štátnické gesto,“ povedala Remišová. Juraj Šeliga doplnil, že premiér sa s predsedníctvom strany Za ľudí stretne v utorok (16. 3.). Remišová poznamenala, že strana je ochotná urobiť čokoľvek, čo by pomohlo vyriešiť konflikt. Zároveň uviedla, že v strane sú pripravení na všetky alternatívy, konkretizovať ich však nechcela. Za predčasné voľby hlasovať nebudú.

Odštartoval to Sputnik

Vládna kríza prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V, napätie v koalícii je dlhodobo. Prispievajú k nemu najmä konflikty medzi Matovičom a Sulíkom. Všetky strany sa zhodovali, že nechcú predčasné voľby. SaS a Za ľudí volali po rekonštrukcii vlády, žiadali odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) aj premiéra Matoviča. Krajčí už demisiu podal.

Minister Milan Krajniak zo Sme rodina hovoril počas víkendu o dvoch riešeniach krízy, dohode medzi Sulíkom a Matovičom alebo predčasných voľbách. OĽANO predčasné voľby odmietlo, rokovania podľa hnutia pokračujú, no rozpory sa zatiaľ odstrániť nepodarilo. SaS v pondelok vyzvala premiéra na odchod z funkcie. Pokiaľ to neurobí, strana je pripravená odísť z vlády.

Dajú na odborníkov

Strana Za ľudí sa pri predlžovaní núdzového stavu bude riadiť tvrdeniami odborníkov. Uviedla to Veronika Remišová na tlačovej konferencii.

„Ak odborníci povedia, aby núdzový stav pokračoval, tak budeme hlasovať za núdzový stav,“ povedala Remišová.

Na margo toho, ako bude vláda počas koaličnej krízy fungovať, Remišová uviedla, že je „ich psou povinnosťou, aby všetky inštitúcie riadne fungovali“. Deklarovala, že urobia všetko pre to, aby kríza nemala na občanov žiadny dosah.

Núdzový stav sa má skončiť v piatok 19. marca. Vláda môže opakovane predlžovať núdzový stav najviac o 40 dní. Schváliť to však musí takisto parlament, najneskôr do 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť „ústavná poistka“ v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.

