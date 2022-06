7 Galéria Zdroj: www.hockeyslovakia.sk Craig Ramsay ukázal veľké SRDCE: V USA vyzbieral oblečenie a hračky pre Ukrajinu, FOTO Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay v pondelok podporil ukrajinské rodiny a daroval im oblečenie a hračky. 6. jún 2022 han Hokej

6. jún 2022 han Hokej Craig Ramsay ukázal veľké SRDCE: V USA vyzbieral oblečenie a hračky pre Ukrajinu, FOTO Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay v pondelok podporil ukrajinské rodiny a daroval im oblečenie a hračky.

Kanadský kouč zavítal na miesto humanitárnej pomoci iniciatívy „Kto pomôže Ukrajine“, v jednom z bratislavských nákupných centier odovzdal oblečenie aj hračky pre ľudí, ktorí v dôsledku vojenského konfliktu opustili svoju domovinu a našli útočisko na Slovensku.

Ukázal solidaritu

Ramsay chcel už dávnejšie týmto spôsobom vyjadriť solidaritu s ukrajinskými občanmi, ale náročný pracovný program mu nedovolil zrealizovať myšlienku skôr ako začiatkom júna.

„Po návrate z olympijského turnaja v Pekingu moja manželka navrhla, že by sme mohli pre priateľov a susedov usporiadať oslavu bronzového úspechu v Číne. Zároveň všetkých požiadala, aby so sebou priniesli zopár vecí na pomoc ukrajinským utečencom. Dopadlo to tak, že som letel na Slovensko s nabalenými kuframi. Bohužiaľ, potom pár týždňov ležali u mňa v byte. Mal som veľa povinností a teší ma, že som si konečne našiel čas,“ uviedol pre oficiálny web slovenského hokeja.

„Do zbierky sa zapojili viacerí ľudia z Tampy, ktorým nebol ľahostajný osud Ukrajincov. Vecami prispeli aj naši susedia, priatelia z golfu či ich rodiny. Na oslavnú párty prišlo 50 až 60 ľudí a každý niečo doniesol. Cítili solidaritu s Ukrajincami, ktorí sa ocitli v nelichotivej situácii,“ dodal.

