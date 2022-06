Zdroj: TASR/AP PREVRAT v Rusku? Putin irituje už aj vlastných agentov, ZABIŤ ho by pre nich bola hračka Vladimir Putin je údajne tŕňom v oku aj pre vlastných ľudí. Skupina bezpečnostných dôstojníkov by sa podľa experta mohla pokúsiť o jeho likvidáciu. 6. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

6. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia PREVRAT v Rusku? Putin irituje už aj vlastných agentov, ZABIŤ ho by pre nich bola hračka Vladimir Putin je údajne tŕňom v oku aj pre vlastných ľudí. Skupina bezpečnostných dôstojníkov by sa podľa experta mohla pokúsiť o jeho likvidáciu.

Zdroj: TASR/AP

O podlomenom zdraví ruského prezidenta Vladimira Putina sa špekuluje už dlho. A práve to by mohla využiť skupina ľudí, ktorá vraj môže mať záujem Putina zavraždiť a pokúsiť sa o prevrat. Podľa britského vojenského experta by títo ľudia mohli svoj čin poľahky zhodiť na infarkt alebo zdravotné problémy ruského vládcu.

Už ich irituje

Univerzitného profesora z oblasti bezpečnosti Roberta Thorntona, ktorý tento scenár načrtol, cituje portál The Sun.

Thornton tvrdí, že Putin už irituje predstaviteľov ruských tajných služieb. A pre dobre vyškolených agentov by jeho vražda predstavovala pomerne ľahkú úlohu. Malá skupina vyšších bezpečnostných dôstojníkov by mohla dať Putinovi ultimátum – buď opustí úrad alebo príde o život.

„Ruská bezpečnostná služba si myslí, že Putina treba odstrániť, lebo je na Ukrajinu príliš mäkký,“ vysvetľuje s tým, že agentom sa nepáči, že sa Putin stiahol z Kyjeva a sústredí sa už len na Donbas. Samotný čin by mohla vykonať Ruská spravodajská služba (GRU), ktorá naň má všetky prostriedky.

Atentát v tajnosti

Podľa Thorntona by v tomto prípade nešlo o žiadny škandalózny atentát ale dôsledne premyslenú tajnú akciu. Ľudí z bezpečnostnej služby opisuje ako inteligentných a skúsených. Likvidácia jedného z najmocnejších mužov sveta by prebehla v tichosti a následne by bola zastretá príbehom o tom, že ho zradilo zdravie.

„Potom to už len treba dostať do médií a vyhlásiť, že Putin sa v poslednej dobe necítil dobre a rovno predstaviť nového vodcu,“ hovorí expert.

Jedným z dôvodov, čím Putinovu smrť zakryť, by mohol byť infarkt v dôsledku stresu, ktorému čelí od vypuknutia vojenského konfliktu. Ruská invázia na Ukrajine trvá už viac než sto dní a obete na oboch stanách neustále pribúdajú. Rusko pritom stále nedosiahlo žiadny zo svojich pôvodných cieľov.

Zdroj: Dnes24.sk