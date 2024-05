21. máj 2024 ELA Správy Zo Slovenska Danko chce zrušiť ZOMRI. Extrémista Bombic uverejnil fotku dieťaťa údajného admina Tak už nielen oficiálne médiá, ale aj satirická stránka na Facebooku leží v žalúdku národniarov.

„Vy považujete za normálne, že v jej názve je ‚Zomri‘? A že premiéra nám tu strelia?,“ uviedol predseda SNS Andrej Danko v nedeľnej diskusii na TA3, ktorý tým prepojil dve úplne nesúvisiace veci.

Satira od roku 2016

Satirická stránka s dávkou paródie, vznikla v roku 2016 ako čisto recesistická záležitosť. Z účtu pre obmedzenú komunitu sa postupom času stala vplyvná stránka, ktorú aktuálne na Facebooku sleduje 413-tisíc používateľov, približne rovnaký počet má aj na Instagrame.

Oba účty spravuje kolektív anonymných administrátorov. Autormi príspevkov sú aj kreatívni fanúšikovia stránky.

Jej obsahom sú série videí či humorných obrázkov (takzvaných meme) aj s Dankovou podobizňou a jeho poslancov či ministrov, ktoré reflektovali vždy na aktuálne dianie.

Či už od bozkanie Dankových kapitánskych výložiek, komunikácie s Alenou Žužovou, slovné brebty či až po nedávne narazenie do semaforu. Spolu s Dankom boli terčom vtipov aj Martina Šimkovičová a Lukáš Machala.

Atentát na predsedu vlády Roberta Fica využili politici SNS, a to najmä Andrej Danko a Tomáš Taraba na to, aby začali hovoriť o ukončení fungovania stránky v jej súčasnej podobe. Danko ju označuje za extrémistickú, nepriamo ju dokonca spája so streľbou na premiéra Fica.

SNS chce stránku zrušiť

Proti Zomri sa aktuálne postavilo viacero politikov, minister životného prostredia Tomáš Taraba stránku označil za nástroj hejtu. V TA3 Danko hovoril o „uprataní médií vrátane Zomri“, no akosi zabúda, že to nie je žiadne spravodajské médium, ale čisto stránka na Facebooku.

Andrej Danko Zomri označuje za extrémistickú. Jemu, ale aj ďalším prekáža už samotný názov, ktorý podľa nich vyjadruje násilie. Mnohí fanúšikovia však vedia, že je vyjadrením „zomri od smiechu“ rovnako, ako slangové „si zabil“, čiže povedal niečo vtipné a trefné, ktoré bežne používajú mladí ľudia.

Výzvy na trestné stíhanie satirickej stránky Zomri zo strany vicepremiéra Tomáša Tarabu sú volaním po extrémnom obmedzení slobody prejavu, povedal v podcaste pre Aktuality.sk advokát Tomáš Kamenec, ktorý sa zaoberá mediálnym právom.

Podľa neho nenávisť šíria najmä politici a nie táto stránka. Právnik upozorňuje, že politik musí zniesť veľa kritiky a satiry a nesmie to bežnému občanovi oplácať rovnakou kartou naspäť.

Zverejnil fotku dieťaťa

Ako informuje Denník N, je možné, že Andrej Danko chce prostredníctvom štátnych orgánov ovplyvniť samotnú Metu, aby proti Zomri zakročila. Administrátori podľa neho porušujú zákony. Aké, presne nepovedali.

Podľa Tarabu by sa webom mali zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Tie by sa ale podľa všetkého mali opäť pozrieť aj na extrémistu Daniela Bombica (Dannyho Kollara), ktorý mal podľa informácií Denníka N na sociálnej sieti Telegram zverejniť údaje týkajúce sa administrátorov Zomri, vrátane fotografie dieťaťa jedného z nich.

Pridal aj ďalšie informácie k tomu, kde sa má pohybovať. Na Bombicových videách pravidelne účinkovali politici koalície, vrátane predstaviteľov Smeru a nedávno minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Bombic už v minulosti zverejňoval adresy a ďalšie osobné údaje jemu nepohodlných ľudí. Bol medzi prvými, kto zverejnil na internete občiansky preukaz atentátnika na premiéra. Zaťahovaním detí do tejto šikany sa však doteraz vyhýbal.

Administrátorov označuje za potkanov a tvrdí, že prichádza ich čas. Polícia sa pre Denník N vyjadrila, že sa zaoberá všetkými nenávistnými prejavmi a príspevkami a bude konať nekompromisne.

Zdroj: Dnes24.sk