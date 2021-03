4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Trnavský kraj To, čo sľubovali, aj plnia: Tu je dôkaz, že policajti kontrolujú v CIVILE! FOTO Od stredy platia na Slovensku prísne opatrenia a zákaz vychádzania. Muži zákona sú v pohotovosti a dohliadajú na dodržiavanie nariadení. 4. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

4. marec 2021 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska To, čo sľubovali, aj plnia: Tu je dôkaz, že policajti kontrolujú v CIVILE! FOTO Od stredy platia na Slovensku prísne opatrenia a zákaz vychádzania. Muži zákona sú v pohotovosti a dohliadajú na dodržiavanie nariadení.

Tvrdý lockdown je v platnosti od včerajšieho rána a odvtedy sú vo veľkom počte v teréne aj policajti. Kontrolujú hlavne to, či máte negatívny test na COVID-19, na tvári rúško, respirátor alebo inú ochrannú bariéru, alebo či máte doklad od zamestnávateľa na cestu do a z práce.

Držia sa plánu

„Od stredy 3. marca 2021 polícia nasadí všetky dostupné sily a prostriedky na kontrolu prijatých opatrení. Doposiaľ boli do kontrol opatrení zapojené najmä uniformované zložky, teda policajti poriadkovej, dopravnej, železničnej polície a na hraniciach aj policajti cudzineckej polície,“ píšu muži zákona na sociálnej sieti.

Polícia odkazuje občanom, že „dozor“ budú mať v teréne okrem policajtov v služobnej rovnošate aj policajti v civilnom odeve.

Aj tento „sľub“ muži zákona uplatňujú v praxi, čo je zdokumentované na Facebooku polície. Presnejšie v Dunajskej Strede, kde príslušník policajného zboru vykonával úkony v civilnom oblečení.

Mastné pokuty

Pozor! To, že nedodržíte niektoré z opatrení, vás môže prísť poriadne draho. „Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva vám môže udeliť pokutu až do výšky 1 659 eur. Za nerešpektovanie opatrení môžete dostať v blokovom konaní pokutu až do výšky 1 000 eur. Môžu vám ju dať štátni aj obecní policajti,“ informuje portál tvnoviny.sk.

Stojí to za tisícku?

Reakcia policajného zboru na kontrolovanie opatrení je taká, že príslušníci berú každý prípad individuálne. Ak však niečo zo zoznamu zákazov porušíte, výška pokuty sa v blokovom konaní môže vyšplhať až na 1 000 eur! Príkladom je tento oznam polície: „Porušenie zákazu vychádzania, ak osoba nepreukáže výnimku zo zákazu vychádzania. V tomto prípade vám môže príslušník PZ uložiť pokutu v blokovom konaní do 1 000 €, pričom v prípade, ak nie sú splnené podmienky blokového konania, oznámi priestupok na okresný úrad.“

4 Galéria

