10. november 2022 ELA Magazín Ona Dara Rolins chystá MEGAKONCERT k 50-ke: Reakcia fanúšikov ju zaskočila! Čo nám prezradila? Kde je Dara Rolins, tam je o zábavu rozhodne postarané. O to zvlášť, ak vystupuje na pódiu! Slovenská speváčka je síce na priazeň svojich skalných fanúšikov zvyknutá, no aj po rokoch ju dokážu prekvapiť.

Popová diva a naša najznámejšia speváčka v Česku Dara Rolins (49) už o necelý mesiac oslávi svoje okrúhle 50. narodeniny. A keďže Dara je pártyžena, v tomto duchu sa bude niesť aj jej životné jubileum! A nebude to len skromná oslava kdesi v klube. Pri tejto príležitosti organizuje jeden veľkolepý žúr, a to 28. januára 2023 priamo v pražskej O2 aréne.

Párty pop divy

„Chcem vás pozvať na najväčšiu narodeninovú párty môjho života:)! Vrátiť ešte raz všetky spomienky, oživiť ich, dotknúť sa tých najcitlivejších miest v našom srdci. Objať v predstavách vaše lásky, deti, aj tých, ktorí nás opustili, ale v PRVOM RADE sa dobre zabaviť, pretože vám chcem sprostredkovať nezabudnuteľný zážitok. Len raz. Nikdy pred tým, ani potom,“ hlása Dara na portáli, ktorý predáva jej vstupenky.

Na koncerte odznejú najväčšie hity jej hudobnej kariéry, ktoré poznajú viaceré generácie, od detstva až po súčasnosť. Od Arabely a Anjelika cez Zvonky, What you see is what you get a Party DJ-a po Nebo Peklo a Penu.

Vybrať si pražskú O2 arénu s kapacitou 18-tisíc ľudí za miesto koncertu je veľká výzva pre každého umelca. V prípade Dary to bola trefa do čierneho! Dara Rolins, ktorú na Instagrame sleduje takmer 700-tisíc ľudí, v pondelok oznámila predaj vstupeniek a za 24 hodín sa podarilo predať už 10-tisíc lístkov!

Dara: Keď nie teraz, tak nikdy!

A zdá sa, že toto číslo nebude ani zďaleka konečné. Tie najdrahšie sa vypredali ako teplé rožky. Dnes (štvrtok 10. novembra) je v ponuke ozaj iba niekoľko stoviek voľných lístkov.

Takýto mega záujem nečakala ani samotná speváčka, ktorá nám prezradila, že nápad vymeniť kluby, v ktorých často vystupuje, za veľkolepú šou takýchto rozmerov, vznikol iba nedávno.

„Ja som z toho fakt prekvapená, ja som to nečakala! Nebrala som to ako samozrejmosť. Vravela som si, že O2 aréna je veľké sústo, ale ľudia okolo mňa ma vyhecovali, že poďme do toho, poďme to skúsiť! Keď nie teraz, tak nikdy. Doteraz som mala z toho zimomriavky a strach, že či to nedopadne hrozne a či sa to vypredá. Ale odteraz sa fakt teším a vravím si, že mám úžasných fanúšikov,“ povedala pre Dnes24. sk dojatá Dara.

Život plný zmien

Dara, ktorá oslavuje polstoročnicu, sa v showbiznise a na hudobnej scéne pohybuje neuveriteľných 41 rokov. Hoci má za sebou viaceré dlhodobé vzťahy, speváčku aktuálnu spoznáva aj taliansky bulvár. A to pre jej vzťah s bývalým futbalistom Pavlom Nedvědom (50), ktorý je viceprezidentom Juventusu Turín.

Keďže sú obaja rovesníci, majú za sebou aj spoločnú oslavu. Svoje okrúhle narodeniny oslávili koncom septembra na narodeninovej párty, ktorá sa konala v Taliansku na krásnom mieste pri jazere Maggiore.

Dvojica si tam pozvala aj viaceré známe tváre zo šoubiznisu a svojich najbližších priateľov.

Medzi hosťami nechýbali ani Dominika Cibulková, Zuzana Kubovčíková Šebová, Tina či generálny riaditeľ PR centra a marketingu Markízy Michal Borec. No a Dara, ktorá má narodeniny 7. decembra, ich zavŕši na spomínanej megapárty s tisíckami fanúšikov.

