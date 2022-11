8 Galéria Zdroj: Instagram.com/queen.plackova Plačková ZÚRI a chrlí vulgarizmy na prvej dovolenke s Dionom: Ide ma tu PORAZIŤ! Manželia Strauszovci si takto svoju prvú dovolenku so synčekom nepredstavovali! Oddych sa zmenil na utrpenie. 9. november 2022 Magazín

Plačková ZÚRI a chrlí vulgarizmy na prvej dovolenke s Dionom: Ide ma tu PORAZIŤ! Manželia Strauszovci si takto svoju prvú dovolenku so synčekom nepredstavovali! Oddych sa zmenil na utrpenie.

Zuzana Strausz Plačková sa netajila tým, ako sa veľmi teší na prvú spoločnú dovolenku s Dionom. Strauszovci si to preto namierili do vychytenej destinácie.

Pobalili kufre a pred niekoľkými dňami leteli do Dubaja.

Najprv rodinná idylka a potom…

Plačková priviedla na svet synčeka pred dvoma mesiacmi, no Dion už okúsil tamojšie more. „Prvé kúpkanie v mori! Miluje vodu! Vždy, keď ho doma kúpeme, sa vytešuje, a tak som nepochybovala ani o tom, že v mori by sa netešil,“ napísala pred pár dňami nadšene na Instagrame. Influencerka si však dovolenku dlho neužila. Čo sa jej stalo?

Prekvapila hlasom

Najnovšie sa ozvala vo videu a takmer bez hlasu: "V izbách je taká silná klíma, že ma ide j*bnúť! Ani vypnúť to nejde a nastavíš tam teplotu, ja neviem 25 stupňov, a d*bne sa to na 19 alebo 21. Porazí ma, fakt,“ posťažovala sa nie práve vyberavým slovníkom priamo z hotela.

,,Normálne chcem niečo nahrať, ale ani to neviem nahrať, lebo mi vypadáva hlas. Mňa tu d*bne z tej dubajskej klímy,“ vyznala sa Plačková a pokračovala ďalej. ,,Prídeš do nákupného centra a mínus päť a vyjdeš von z nákupného centra a štyridsať stupňov. To je extrém, extrém,“ posťažovala sa.

Ako je na tom jej dvojmesačný synček? Podľa jej slov, našťastie, to zvláda dobre.

Zdroj: Dnes24.sk