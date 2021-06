Zdroj: TASR/Dano Veselský Dávate deti do letného TÁBORA? Je rozhodnuté, ktoré musia byť testované a kto to zaplatí Povinnosť PCR testov pre deti nad desať rokov, ktoré pôjdu v lete do táborov, je definitívna. 16. jún 2021 Zo Slovenska

Potvrdil to po rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Poznamenal, že deti do desať rokov sa pred nástupom do tábora nebudú musieť testovať.

Je tu rozdiel!

Šéf rezortu zdravotníctva pripomenul, že PCR testy budú pre deti, ktoré letných mesiacoch navštívia letný tábor, preplácané štátom. Poznamenal, že v tejto súvislosti bude vydaná aj vyhláška.

„Nechceli sme už situáciu komplikovať pre obyvateľov,“ povedal minister v súvislosti s tým, že medzi denným a pobytovým táborom je rozdiel.

Hrozba nákazy

Dôležitosť pretestovania účastníkov táborov pred ich začatím odôvodňuje tým, že sa na nich zúčastní veľké množstvo detí. Potvrdil, že minulý rok pred druhou vlnou pandémie bolo vyhodnotené a dokázané, že tábory sú jeden z najväčších problémov, kde dochádzalo k šíreniu ochorenia.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) uplynulý týždeň poukázal na to, že dôjde k úprave v systéme na korona.gov.sk, kde pribudne kolónka pre tábory. Záujemcovia o tábor si tu budú môcť vyžiadať testovanie zadarmo.

