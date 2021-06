Foto: Veronika Ondo-Cholewová / Zdroj: Dnes24.sk Cestovanie s deťmi do obľúbeného Turecka: Rodičia, kedy musíte mať PCR test? Čo potrebujete na cestu do Turecka? Viete, že nie všetky deti musia mať PCR test? 15. jún 2021 Magazín Cestovanie

15. jún 2021 Magazín Cestovanie Cestovanie s deťmi do obľúbeného Turecka: Rodičia, kedy musíte mať PCR test? Čo potrebujete na cestu do Turecka? Viete, že nie všetky deti musia mať PCR test?

Turecko, obľúbená dovolenková destinácia Slovákov, obmýva Stredozemné, Egejské, Čierne a Marmarské more. Nádherná krajina s bohatou históriou a kultúrou zmenila od júna 2021 podmienky pre cudzincov vstupujúcich ich na územie.

Mnohí rodičia s deťmi sa v lete chystajú práve tam a netušia, či potrebujú PCR test. Tak, ako to je?

Kto potrebuje PCR test?

Ak ste nenavštívili za posledných 14 dní Spojené kráľovstvo, Irán, Egypt Singapur, Afganistan, Indiu, Bangladéš, Brazíliu, Južnú Afriku, Nepál, Srí lanku a Pakistan môžete sa pri vstupe do Turecka preukázať platným certifikátom o úplnom zaočkovaní (dátum očkovania musí byť najmenej 14 dní pred vstupom do krajiny), alebo certifikátom potvrdzujúci prekonanie ochorenia COVID-19 v posledných 6 mesiacoch.

''Cestujúci, ktorí predložia vyššie uvedené doklady nemusia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny PCR test a absolvovať karanténu," upozornilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na svojej stránke.

Osoby, ktoré nebudú disponovať vyššie uvedenými dokladmi sa musia preukázať negatívnym PCR testom nie starším ako 72 hodín od vstupu do krajiny alebo negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín od vstupu do krajiny. Výnimka z testovania platí pre deti do šesť rokov.

Registrácia pred vstupom

Plánujete dovolenku leteckou spoločnosťou a už sa vidíte, ako pijete lahodný čaj, silnú kávu i anízovú pálenku raki? Ešte predtým však myslite na nasledujúci krok. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ankare odporúča cestujúcim lietadlom vyplniť vstupný registračný formulár pred cestou do Turecka. Úspešná registrácia vygeneruje cestujúcemu tzv. Hayat Eve Sigar kód (individuálny QR kód), ktorý vyhodnocuje potencionálne nakazenie držiteľa kódu. Individuálny kód je taktiež vyžadovaný pri vstupe do obchodných domov, reštaurácií, úradov a pod.

Výnimka z predloženia PCR testu platí pre deti do šesť rokov a pre osoby, ktoré tranzitujú leteckými spoločnosťami.

Opatrenia v krajine

Najnovšie opatrenia zahŕňajú nedeľné zákazy vychádzania a zákaz vychádzania počas pracovných dní a soboty v čase od 22.00 do 05.00 hod.

Reštaurácie a kaviarne sa postupne otvárajú pre verejnosť počas pracovných dní a sobôt v čase od 07.00 do 21.00 hod. Počas nedieľ budú vydávať stravu len formou donášky resp. „take-away“.

Výnimka zo zákazu vychádzania sa vzťahuje iba na cudzincov, ktorí sa v Turecku nachádzajú krátkodobo v rámci turistických aktivít.

Nosenie rúšok v interiéroch a exteriéroch je naďalej povinné na celom území Turecka.

V Turecku sa nachádza viac ako 10 000 prevádzok s certifikátmi bezpečného cestovného ruchu (tzv. Safe Tourism Certificate), ktoré zahŕňajú nie len hotely, ale aj podniky, letecké spoločnosti, reštaurácie, kaviarne, dopravné prostriedky (autobusy, lode), zábavné parky a historické pamiatky. Hotely s certifikátmi sú kontrolórmi osobne kontrolované štyrikrát mesačne, aby sa uistilo, že tieto miesta spĺňajú potrebné hygienické kritéria.

