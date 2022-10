Zdroj: Dnes24.sk , Facebook.com/Juraj Pravda Dědeček opäť za volantom? Slováci idú puknúť od jedu! Je to HOAX, odkazuje polícia Zábery z benzínovej pumpy sa začali šíriť raketovou rýchlosťou a vyvolali veľký rozruch. Mnohí sa totiž domnievajú, že stíhaný Dušan Dědeček sadol za volant. 11. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

11. október 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Dědeček opäť za volantom? Slováci idú puknúť od jedu! Je to HOAX, odkazuje polícia Zábery z benzínovej pumpy sa začali šíriť raketovou rýchlosťou a vyvolali veľký rozruch. Mnohí sa totiž domnievajú, že stíhaný Dušan Dědeček sadol za volant.

Internetom kolujú zábery, na ktorých má byť podľa mnohých Slovákov vodič auta smrti Dušan Dědeček. Osobu podobnú stíhanému mužovi zachytili priemyselné kamery na pumpe.

Na šíriace sa fotky s teóriou, že ide o Dědečka, upozornil denník SME.

Nie je to Dědeček

Pod zábermi sa začali kopiť komentáre nahnevaných ľudí. Tí sa domnievali, že muž, ktorý má na svedomí päť mladých životov, stále šoféruje. Je totiž známe, že bývalý generálny sekretár deaflympijského výboru je stíhaný na slobode.

Na fotke z pumpy však nie je Dušan Dědeček, čo potvrdila aj polícia a post označila za hoax. „V prípade vodiča, po ktorého jazde zomrelo päť mladých ľudí, včera kolovali fotografie, ktoré majú dokazovať, že tankoval a znovu jazdí. Nie je to pravda. Ide síce na prvý pohľad o podobne vyzerajúcu osobu, no pri priblížení fotografií z pumpy je zrejmé, že je to úplne iný človek,“ napísali k prípadu policajti na stránke, na ktorej sa venujú vyvracaniu dezinformácií.

Ozval sa muž z fotky

Denník SME komunikoval s mužom, ktorý je na zábere naozaj. Ten údajne zvažuje podanie trestného oznámenia.

„V tomto prípade je vhodné sa zamyslieť aj nad tým, či je normálne, keď zamestnanec čerpacej stanice zneužil kamerový systém a vystavil istej forme šikany cudzieho muža, lebo sa podľa neho podobal na opitého vodiča zo Zochovej,“ konštatuje polícia.

K nešťastiu, ktoré otriaslo Slovenskom, došlo v nedeľu (2. 10.) večer na autobusovej zástavke Zochova. Do ľudí čakajúcich na spoj vrazilo vo veľkej rýchlosti auto.

Šoféroval ho opitý generálny sekretár Deaflympijského výboru Dušan Dědeček (po nehode sa funkcie vzdal). Nehoda si na mieste vyžiadala štyroch mŕtvych, piatou obeťou študentka, ktorá zraneniam podľahla v nemocnici. Okrem opitosti mala byť dôvodom aj niekoľkonásobne prekročená rýchlosť, pri ktorej vodič stratil kontrolu nad vozidlom.

NIE, VODIČ ZO ZOCHOVEJ ZNOVU NEŠOFÉROVAL… Jednou z hlavných úloh tvorby dezinformácií je vyvolávanie negatívnych emócií... Posted by Hoaxy a podvody - Polícia SR on Tuesday, October 11, 2022

Zdroj: Dnes24.sk