DESIVÁ prognóza analytikov: Slovensko sa postupne dostane do TMAVÝCH farieb!

"Sme fakt zvedaví, či vláda naberie odvahu ten COVID automat upraviť," pýtajú sa odborníci na dáta. Keď totiž podľa nich nepríde k náprave, viaceré okresy na Slovensku sa ponoria do tmavých farieb.

Ako uvádzajú odborníci na údaje ohľadom koronavírusu z portálu Dáta bez pátosu, súčasný COVID automat, ktorý rozdeľuje okresy Slovenska do farieb, môže veľkú časť krajiny ponoriť do bordovej alebo čiernej farby.

Situácia ohľadom pandémie koronavírusu sa u nás za posledné dni zhoršila. Aktuálne patríme k tým krajinám, kde najrýchlejšie rastú čísla nových prípadov. To je vidieť aj na meniacom sa COVID automate, ktorý už má desať okresov v čiernej farbe. Lenže, experti varujú, že to pôjde rýchlym tempom a takmer celé Slovensko bude v tmavých farbách.

„Lekári, držte sa. Sme na 4-násobku spred 6–7 týždňov. Za prvých 10 dní septembra bolo prijatých do nemocníc 220 pacientov – toľko, čo za celý august. V Bratislave na pohodu, len 12 pacientov v celom kraji. Východ, Trenčín a Martin si idú vlastnú ligu. Toto nie sú veriaci, tí prídu až o 10 dní,“ píšu analytici na Facebooku.

„Ak neuvažujete nad očkovaním ani teraz, tak si dobre tie čísla pozrite. Desať percent pacientov si domov veci neodnesie, prídu im po ne. Samozrejme, to nebude ako v Bulharsku, kde včera mali 139 obetí a idú v tempe: ako keby sme mali na Slovensku 2 000 mesačne. Ale to sa iba rozbiehajú. Sú zaočkovaní na 17%. Dánsko je zaočkované na 71% a covid ako tému pochovali,“ dodávajú Dáta bez pátosu.

„Bratislava je zaočkovaná na 70% z populácie nad 10 rokov. To je fajné. Ak nám tu niekto siahne na slobody, tak pôjdeme na námestie a na pódium. Budú existovať dve Slovenská. V Michalovciach je nová nemocnica, tam ste ok, v Bardejove s 21% pozitivitou PCR testov a so zaočkovanosťou 43% si púšťajte Maduar…“ ironicky poznamenali odborníci.