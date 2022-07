Zdroj: YouTube.com/TryHardNinja Deti ju chcú, rodičia sú ZHROZENÍ: Kontroverzná hračka Huggy Wuggy naháňa strach Postavička je medzi deťmi veľmi populárna. Kto je vlastne Huggy Wuggy a kde sa vzal? 16. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Rôzne

16. júl 2022 Barbara Dallosová Správy Rôzne Deti ju chcú, rodičia sú ZHROZENÍ: Kontroverzná hračka Huggy Wuggy naháňa strach Postavička je medzi deťmi veľmi populárna. Kto je vlastne Huggy Wuggy a kde sa vzal?

Na prvý pohľad obyčajný plyšák, keď sa však pozriete bližšie… Vo svete, a už aj na Slovenku, je medzi deťmi trendom postavička menom Huggy Wuggy. Modrého panáčika s hororovým úsmevom spopularizovala najmä sieť TikTok.

Záporák z hry

Ide o hlavnú zápornú postavu z videohry Poppy Playtime. Postava Huggy Wuggy si však rýchlo začala žiť svojím životom. Vznikajú s ňou virálne videá a dostať ju aj ako plyšovú hračku. Klipy z piesne a Poppy Playtime sú na TikToku čoraz rozšírenejšie, pretože ich deti zdieľajú so svojimi spolužiakmi.

Celý rozruch začal v Spojenom kráľovstve, kde sa začali ozývať znepokojení rodičia. Píše o tom portál Dexerto.

Poppy Playtime je hororová hra, Huggy Wuggy má teda v klipoch úmyselne hrôzostrašné a desivé texty. Jedna z anglických škôl zachytila, že deti si ich navzájom šepkajú do ucha a hru jednoducho napodobňujú. To znervóznilo viacero rodičov.

Zdesená mamička

Trend už dorazil aj na Slovensko. Chlpatú modrú hračku kúpite v našich obchodoch za pár eur. Názory rodičov sa pritom rôznia. S nepríjemnou skúsenosťou sa zverila jedna mamička v skupine Priznania žien. Anonymne vystupujúca žena kúpila hračku svojim deťom, rýchlo to však oľutovala.

„U nás na dedine s tým prišlo jedno dievčatko a moji synovia silou mocou, že to chcú. A ja blbá som sa ani nepozrela čo to je, odkiaľ,“ opisuje neuváženú kúpu. Na hračku sa vraj zblízka prizrela až neskôr a vydesili ju jej ostré hororové zuby.

„Dnes som to vyhodila rovno do koša. Normálne mi je zle z toho,“ dodala.

Viacerí komentujúci dali matke za pravdu, objavili sa ale aj názory, že to preháňa. „Booože, moc to prežívate. Ani žralok nie je zrovna kamoš a veľa detí má takú hračku,“ reaguje jedna z komentujúcich. „Stále lepšie ako Raťafák Plachta,“ stojí v ďalšom komentári.

„U nás to synovi (prváčikovi) kúpila triedna, aj všetkým deťom. Náš malý odvtedy nemôže spať, bojí sa toho. Vyhodili sme to okamžite. Mňa desí ten zjav absolútne, citlivým deťom sa vôbec nedivím, že majú z toho desy. A to sa nepovažujem za prehnanú mamku,“ reagovala iná mamička.

