Diskriminácia gejov a lesieb? V sčítaní ľudu nemôžu priznať manželstvo so svojou láskou

Manželstvo párov rovnakého pohlavia sa vo formulári zaškrtnúť nedá, zato môžete uviesť, že žijete v spoločnej domácnosti s 30 svokrami!

Na Slovensku od 15. februára do konca marca prebieha veľké sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Občania odpovedajú na 14 otázok, prvýkrát elektronicky. Zachovaná ostala aj otázka týkajúca sa druhej národnosti, o ktorej sa v posledných týždňoch viedla diskusia.

Keď sčítanie odštartovalo, ukázalo sa, že celkom bezproblémové to nebude. LGBTI komunita upozorňuje, že sčítací formulár je pre inak ako heterosexuálne orientovaných ľudí diskriminačný.

Sú tam však aj ďalšie absurdnosti, na ktoré nás upozornili čitatelia: napríklad údajne amatérsky preklad do nemeckého jazyka. Podľa Štatistického úradu je všetko v poriadku a nič nebude meniť.

Stredovek

„Takže manžela si ako muž zadať síce nesmiem, lebo Slovensko je ešte v týchto veciach sto rokov za opicami, ale pokojne si môžem uviesť, že v byte bývam s 30 nevestami alebo svokrami. Je to diskriminácia, sme ako v stredoveku,“ posťažoval sa nám Marián, ktorý žije s partnerom.

Podobne je na tom dvojica Dušan a Michal, ktorá sa vzala v Luxembursku, kde sú povolené zväzky rovnako pohlavných párov. V sčítacom formulári však priznať legitímny fakt, že sú ženatí s osobou, ktorú milujú, nemajú.

„Je to ponižujúce. Možno sa to mnohým bude zdať ako drobnosť, problém však nastáva, keď sa takéto „drobnosti“ nahromadia a konštantne ľudom znepríjemňujú život. Stávame sa v ňom znevýhodnenými. Náborové heslá k sčítaniu obyvateľov ako Bratislava so mnou ráta a podobne, mi potom automaticky prídu ironické, lebo ráta so mnou Bratislava či Slovensko?,“ zdôveril sa Michal pre Queer Slovakia.

Podľa zákona

Podľa Štatistického úradu SR je však všetko v poriadku a otázky sú už nemenné. Dokonca aj možnosť začiarknuť, že žijete v jednej domácnosti s 30 nevestami alebo svokrami je vraj logická.

„Otázky pripravil Štatistický úrad SR na základe medzinárodných odporúčaní. Zber, spracovanie i publikovanie údajov však musí byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi krajiny, v ktorej sa sčítanie realizuje,“ tvrdí pre Dnes24 hovorkyňa pre sčítanie Jasmína Stauder odvolávajúc sa na zákony, ktoré u nás manželstvá gejov a lesieb nepovoľujú.

Hodnotové hranice

To, že na Slovensku nie sú registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia v zákone, je jeden fakt. Na mieste je ale úvaha, akú výpovednú hodnotu majú mať odpovede občanov, keď v tomto prípade de facto musia uvádzať nepravdivé informácie o svojej osobe.

Podľa hovorkyne je tiež v poriadku, ak máme možnosť uviesť, že žijeme v jednej domácnosti s absurdným počtom osôb – napríklad neviest.

„Hodnotové hranice sú nastavené pri jednotlivých charakteristikách po hodnoty extrémov, ale reálnych. Formulár sa nebude dopĺňať, obsah je záväzný,“ dodáva Jasmína Stauder.

Ďalšie absurdnosti

Čitatelia nás tiež upozornili na mimoriadne zlý nemecký preklad formulára.

„Mohol by prosím, prosím, niekto vymeniť ten strašný nemecký "preklad“ v sčítacom formulári? Lebo ak nejaký Nemec pri voľbe jazyka na prvú dostane medzi oči „Das Deutsche“, ani nebude pokračovať a napriek zákazu vychádzania, lockdownu, atomofke, skríííningu, uzáverám a psom na hraniciach sa okamžite a navždy radšej odsťahuje zo Slovenska než by mal toto zverstvo absolvovať," myslí si napríklad miestny poslanec bratislavského Nového Mesta Juraj Petrovič.

„Preklad zabezpečovala prekladateľská spoločnosť ako úradný preklad,“ odkazuje hovorkyňa sčítania.

Ak sa sčítavajú dôchodcovia, nemajú možnosť napísať, že sú v dôchodku, musia začiarknuť, že nepracujú, čo mnohých tiež uráža. Aj na tieto dve skutočnosti má však hovorkyňa odpoveď.

„To, že je dôchodca, zistíme z administratívnych zdrojov údajov (jeden z hlavných benefitov sčítania 2021),“ vysvetľuje Jasmína Stauder.

Či sa nám to páči alebo nie, sčítať sa aj tak musíme. Ak do konca marca sčítací formulár nevyplníme, hrozia nám pokuty do výšky 1 500 eur.

