18. január 2021 Zo Slovenska Sčítanie Slovákov v zahraničí: Žijete v týchto krajinách? Prihláste sa k svojej národnosti!

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vyzýva, aby sa krajania prihlásili k svojej národnosti. Urobilo tak pri príležitosti tohtoročného sčítania obyvateľstva v krajinách, informoval Vladimír Skalský, predseda SZSZ a riaditeľ Slovenského domu v Prahe.

Koho sa týka sčítanie?

SZSZ adresovalo krajanom výzvu, aby sa prihlásili k svojej slovenskej národnosti napriek tomu, že ide o nepovinný údaj. „Na výsledky sčítania v tomto smere sú totiž v celom rade krajín, najmä v strednej a juhovýchodnej Európe viazané niektoré práva, osobitne v oblasti samosprávy či školstva,“ pripomenul Skalský.

Týka sa to krajín, ako Česko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Chorvátsko, Poľsko či Ukrajina. Výsledok môže ovplyvniť podľa predsedu aj úroveň podpory zo Slovenska.

Zduženie zároveň upozorňuje, že okruh osôb, ktoré sa majú v tej-ktorej krajine sčítať, sa líši. Preto by sa niektorí krajania mali sčítať súčasne na Slovensku i v inej krajine. To sa týka predovšetkým tých, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt a súčasne sa zdržiavajú obvykle v inej krajine. „Zjednodušene sa tak dá povedať, že čím viac prihlásených zástupcov národnostnej menšiny, tým väčší vplyv na chod obcí, krajov a štátu. Ak sa Slováci v zahraničí k svojej slovenskosti neprihlásia, darmo sa potom budú sťažovať, že by chceli slovenskú škôlku, školu či národnostný samosprávny výbor,“ dodal Skalský.

Zdroj: TASR