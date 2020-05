20. máj 2020 . TASR Kultúra Pred 100 rokmi uviedlo SND prvé slovenské predstavenie

Divadlo v slovenskom jazyku sa začalo na Slovensku hrať už v roku 1831, a to najmä vďaka zanieteniu a entuziazmu ochotníckych umelcov.

Zdroj: TASR

K jeho profesionalizácii došlo až po vzniku Slovenského národného divadla (SND). Prvé slovenské činoherné predstavenie uviedlo SND v máji 1920 – boli to jednoaktovky Jozefa Gregora Tajovského Hriech a V službe. Vo štvrtok 21. mája uplynie od tejto premiéry 100 rokov.

I keď k profesionalizácii slovenského činoherného umenia došlo až so vznikom SND, nestalo sa tak vzápätí, ale postupne. Prvý umelecký kolektív SND totiž vytvorili členovia Východočeského divadla Bedřicha Jeřábka. Súbor pozostával z českých hercov a tí hrali aj v Bratislave po česky.

Prvou premiérou činohry SND na scéne historickej budovy SND (vtedajšia budova Mestského divadla) sa stala hra Mariša. Túto najhranejšiu českú drámu bratov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov uviedla činohra 2. marca 1920, teda deň po slávnostnom uvedení Smetanovej opery Hubička, ktorým sa začali písať dejiny prvej slovenskej profesionálnej scé­ny.

Slovenská premiéra

Slovenská premiéra divadelnej hry si musela ešte chvíľu počkať, až nadišiel piatok 21. mája 1920 a na javisko činohry vstúpil pod taktovkou českého režiséra Viléma Táborského po prvý raz so svojím dielom slovenský spisovateľ. Bol ním Jozef Gregor Tajovský a jeho jednoaktovky Hriech a V službe, ktoré napísal v roku 1911.

„Tieto slovenské hry Jozefa Gregora Tajovského museli (českí umelci – pozn. red.) naozaj naštudovať, pretože český zájazdový súbor nemal Tajovského v repertoári, nehral po slovensky, čiže herci sa museli naučiť po slovensky rozprávať, a to trvalo trošku dlhšie, pokiaľ sa rozhodli pre danú hru, kým ju naštudovali, a potom ju mohli hrať,“ povedala v rozhovore Dagmar Podmaková, vedecká pracovníčka z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied (SAV).

Slovenský denník po premiére 27. mája 1920 napísal: „Nemohlo byť lepšej voľby z dramatického písomníctva slovenského, keď sa naše divadlo odhodlalo ku hrám slovenským.“

Jednoaktovky zakladateľa slovenskej realistickej drámy Hriech a V službe podávajú jednak obraz zo života slovenského drobného človeka a súčasne zachytávajú spoločenské premeny i premeny v myslení ľudí. Hriech patrí k vrcholným dielam Tajovského. Opisuje v ňom príbeh ženy, ktorá ostane doma sama na statku, kde podľahla zakázanej vášni, zatiaľ – čo jej manžel odišiel za zárobkom do Ameriky. Ústredným konfliktom na svoju dobu odvážnej sociálnej drámy V službe je spor medzi bohatým i skúpym gazdom a jeho sluhom, ktorý sa živelne búri.

Multi-kulti

A prečo podľa voľba pri prvej slovenskej premiére na scéne SND práve na Jozefa Gregora Tajovského? „Môžem sa viac-menej domnievať alebo vyabstrahovať z dejín ochotníckeho divadla, ale nikde to nie je presne napísané. Jozef Gregor Tajovský mal blízko k národnému divadlu, to po prvé. Po druhé, Tajovský sa veľmi hrával – hrávali ho ochotnícke súbory, a potom to boli témy, ktoré boli divákovi blízke a zaujímavé,“ spresnila Dagmar Podmaková.

Zároveň poukázala na to, že Bratislava bola v tom období multikultúrne mesto, v ktorom tretinu obyvateľstva tvorili Nemci, tretinu Maďari a len tretinu Slováci a Česi.

„A ešte treba povedať, že pri vzniku Slovenského národného divadla bola desaťmesačná divadelná sezóna, pričom tretinu sezóny hrali maďarské súbory, tretinu nemecké – sem chodili aj špičkové nemecké i viedenské súbory, a vlastne Jeřábkova divadelná spoločnosť si pod hlavičkou SND musela získať diváka, musela ho naučiť chodiť do divadla, a to témami, ktoré mu boli blízke,“ zdôraznila teatrologička Dagmar Podmaková.

Zdroj: TASR