Do Európy mieri víchrica Ignatz: Na Slovensku môže dosiahnuť silu ORKÁNU! Víchrica Ignatz udrie intenzívnejšie ako sa pôvodne očakávalo. Jej silu pocítime aj na Slovensku. 20. október 2021

Zdroj: TASR/AP

Európa sa musí pripraviť na vyčíňanie počasia. Meteorológovia varujú, že blížiaca sa víchrica bude napokon ešte silnejšia ako sa pôvodne očakávalo.

Prvá jesenná búrka zasiahne mnohé časti Európy už v noci zo stredy na štvrtok.

„Veterná búrka, ktorá v najbližších hodinách zasiahne postupne mnohé časti Európy už začína ovplyvňovať počasie vo Francúzsku, odkiaľ sa veľmi silný vietor postupne rozšíri aj do ďalších európskych štátov. Najaktuálnejšie výstupy numerických modelov však odhadujú, že veterná búrka Ignatz bude nakoniec v niektorých štátoch ešte silnejšia ako sa pôvodne očakávalo a nemusí ísť len o víchricu, ale aj o vietor so silou orkánu," informuje portál iMeteo.sk.

Začne to vo Francúzsku

Ako prví sa musia mať na pozore Francúzi. Vietor začne silnieť okolo polnoci, pričom sa nevyhne ani Parížu. Očakávajú sa nárazy vetra s rýchlosťou do 100 km/h a ojedinele môže byť ešte silnejší. V skorých ranných hodinách sa vietor presunie nad Benelux a Nemecko. V tom čase by už však Francúzsko malo byť z najhoršieho von­ku.

„V ranných hodinách by mala víchrica napáchať škody predovšetkým v severnej polovici Francúzska, kde sa očakávajú strhnuté elektrické vedenia, či popadané stromy. Pre severné Francúzsko vydali meteorológovia výstrahu 2. stupňa," dodáva iMeteo.sk.

Sila orkánu

Vo štvrtok ráno bude vietor naberať na sile v Nemecku, kde vydali výstrahy tretieho stupňa. Nárazy môžu na niektorých miestach dosahovať rýchlosť 150 km/h, čo predstavuje silu orkánu.

„Víchrica bude silnejšia aj v susednom Česku, kde počas dňa zvýšili českí meteorológovia výstrahu pred vetrom z 1. stupňa na 2. stupeň. Najsilnejší vietor sa očakáva medzi 8:00 až 19:00, kedy nárazy vetra môžu v Čechách, vrátane Prahy dosahovať rýchlosť až 90 km/h," informuje portál s tým, že problémy sa očakávajú aj v Poľsku.

Zasiahne aj Slovensko

Počas štvrtkového dopoludnia sa musí pripraviť aj Slovensko.

„Najsilnejšie nárazy by sme mali zaznamenávať na horách, kde bude silný, južný vietor dosahovať rýchlosť až do 150 km/h, čo sú nárazy o sile orkánu. Orkán sa očakáva na hrebeňoch hôr. V oblasti pásma lesa sa očakáva víchrica. Problémy môže vietor spôsobiť aj v nižších polohách a to predovšetkým na západnom Slovensku," varuje iMeteo.sk.

Dopoludnia sa vietor rozfúka aj v okresoch Dunajská streda a Komárno, kde by mal dosahovať rýchlosť búrlivého vetra (20 m/s). Počas dňa sa má vietor stáčať na severozápadný a zoslabne.

Popoludní začne vietor silnieť v okolí Bratislavy a na Záhorí, kde môžu nárazy prekračovať rýchlosť 20 m/s.

„Víchrica Ignatz by na Slovensku mala spôsobiť menšie škody ako v ostatných častiach Európy, no radšej sa počas štvrtka vyhýbajte blízkosti stromov," upozorňujú meteorológovia.

