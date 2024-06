Do Európy prenikli NEBEZPEČNÉ africké kliešte! V pozore sú už aj susedné krajiny

Do Európy prenikli obrovské africké kliešte rodu Hyalomma. V nedávnej minulosti ich zachytili v Rakúsku, Nemecku, Maďarsku a dokonca aj v Česku. Najnovšie ich výskyt potvrdili aj v Poľsku.

„Vedci z Varšavskej univerzity majú podozrenie, že kliešte sa do Poľska mohli dostať už na jar spolu s migrujúcimi vtákmi,“ informuje portál polsatnews.pl.

Server dodáva, že napríklad v Nemecku sa tento druh pravidelne vyskytuje už od roku 2018. Odborníci v Poľsku sú v strehu. Obyvateľov vyzvali, že pokiaľ sa s týmto nebezpečným druhom stretnú, majú na Fakultu biológie Varšavskej univerzity okamžite poslať fotografie.

Tieto kliešte sú mimoriadne veľké, no to nie je hlavný problém. Jedným z ochorení, ktoré prenášajú, je totiž aj nebezpečná krymsko-konžská hemoragická horúčka.

„Ide o závažné nákazlivé vírusové ochorenie, ktoré sa prejavuje silnou horúčkou a vzniká pri ňom poškodenie pečene. Úmrtnosť osôb nakazených touto chorobou sa pohybuje medzi 15 až 40 percentami,“ uvádza Blesk.cz.

Vlani pre pluska.sk Mária Kazimírová z ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied uviedla, že v minulosti sa prítomnosť tohto druhu zachytila aj na sťahovavých vtákoch na Slovensku.

„Na základe modelovania rôznych scenárov geografického šírenia druhu Hyalomma marginatum zatiaľ v blízkej budúcnosti nie je riziko, že by sa na Slovensku tieto kliešte stali stálou súčasťou fauny. S presnosťou sa však nedá predpovedať, čo sa stane o 20 – 30 rokov,“ povedala vtedy odborníčka.

Foto: ilustračné

Hyalomma marginatum, a large tick species with an allegedly painful bite. Mainly found in the Mediterranean Basin in open habitats. Unlike most ticks, they use their prettily annulated legs to run towards a host at decent speed instead of waiting passively. pic.twitter.com/K98HJhSBxS