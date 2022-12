7 Galéria Zdroj: CinemArt SK Do kín mieri filmová udalosť ROKA! Nový Avatar bude trvať vyše TROCH hodín Trinásť rokov čakania sa skončilo. Nové vizuálne strhujúce dielo Jamesa Camerona nás opäť vtiahne do fascinujúceho sveta mesiaca Pandora. 10. december 2022 Kultúra

10. december 2022 Kultúra Do kín mieri filmová udalosť ROKA! Nový Avatar bude trvať vyše TROCH hodín Trinásť rokov čakania sa skončilo. Nové vizuálne strhujúce dielo Jamesa Camerona nás opäť vtiahne do fascinujúceho sveta mesiaca Pandora.

V Londýne sa v utorok uskutočnila dlho odkladaná svetová premiéra pokračovania amerického filmu Avatar s podtitulom Cesta vody. Originál z roku 2009 sa stal komerčne najúspešnejším filmom všetkých čias.

Obrovské náklady na výrobu

Kanadského režiséra Jamesa Camerona na modrom koberci pred jedným z kín na Leicester Square sprevádzali hviezdy jeho najnovšieho filmu Sam Worthington, Zoe Saldanová, Sigourney Weaverová a Kate Winsletová, informuje spravodajská stanica BBC News.

Weaverová na premiére povedala, že ústrednou témou filmu je „rodina“ a nie životné prostredie, pretože je „univerzálnejšia a zrozumiteľnejšia“.

Film sa po svojom uvedení v USA do širokej distribúcie dostane uprostred decembra.

Avatar: Cesta vody (The Way of Water) trvá 192 minút a náklady na jeho výrobu dosiahli vyše 350 miliónov dolárov. Cameron (68) plánuje ďalšie tri pokračovania Avatara s premiérami predbežne zamýšľanými na roky 2024, 2026 a 2028.

Pôvodný film trhal rekordy

Pôvodný Avatar zarobil rekordných 2,9 miliardy dolárov. Bol nominovaný na deväť Cien Akadémie – odniesol si troch Oscarov v kategóriách vizuálne efekty, výprava a kamera.

Cameron režíroval ďalšie úspešné filmy ako Terminátor (1984), Votrelec 2 (1986), Priepasť (1989), Terminátor 2: Deň zúčtovania (1991), Pravdivé lži (1994) a Titanic (1997).

