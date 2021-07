Zdroj: TASR/AP Do očkovacej prémie sa bude môcť prihlásiť KAŽDÝ zaočkovaný Webová stránka, na ktorej si budú môcť ľudia uplatniť sprostredkovateľský bonus či prihlásiť sa do očkovacej prémie, ešte nie je spustená. 9. júl 2021 Zo Slovenska

9. júl 2021 Zo Slovenska Do očkovacej prémie sa bude môcť prihlásiť KAŽDÝ zaočkovaný Webová stránka, na ktorej si budú môcť ľudia uplatniť sprostredkovateľský bonus či prihlásiť sa do očkovacej prémie, ešte nie je spustená.

Do očkovacej prémie sa bude môcť prihlásiť každý zaočkovaný bez ohľadu na to, kedy vakcínu dostal. Nárok na sprostredkovateľský bonus budú mať všetci tí, ktorí odporučia očkovanie inej osobe, a tá absolvuje prvú dávku po 1. júli a druhú do 31. októbra.

Ministerstvo financií (MF) SR však zdôrazňuje, že nie je dôvod na to, aby záujemcovia presúvali svoje termíny očkovania a čakali až na spustenie prihlasovania.

Očkovacia prémia a bonus

„Uplatniť si sprostredkovateľský bonus budú môcť ľudia až do siedmich dní od spustenia prihlasovania. Do očkovacej prémie sa budú môcť zaočkovaní prihlásiť kedykoľvek. O presnom termíne spustenia registrácie budeme verejnosť včas informovať,“ ubezpečil tlačový odbor rezortu financií.

MF dodalo, že keď bude systém spustený, budú môcť zaočkovaní prihlásiť svojho sprostredkovateľa na bonus do siedmich dní od druhej dávky vakcíny, respektíve od termínu zaočkovania jednodávkovou vakcínou. Opatrenie bolo schválené poslancami Národnej rady (NR) SR a v súčasnosti čaká na podpis prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Ilustračné foto

