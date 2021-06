Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Štát spustí lotériu pre zaočkovaných: V hre budú MILIÓNY. Presvedčte ďalších, zarobíte! To, čo sa začína diať v iných krajinách, bude realitou čoskoro aj na Slovensku. Do hry pri kampani na očkovanie prichádza štátna lotéria. O čo ide? Dnes o 17:44 han Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pri očkovacej prémii ide v podstate o lotériu. Vláda sa však ešte musí pre spustenie rozhodnúť.

„Zákonná úprava bude hovoriť o tom, že by prebiehalo týždenné žrebovanie, na ceny v žrebovaní by mohli byť maximálne použité dva milióny eur týždenne,“ vysvetlil minister financií Igor Matovič s tým, že do žrebovania sa môžu zaradiť všetci očkovaní nad 18 rokov. Takže aj ľudia, ktorí sa zaočkovali už dávnejšie.

„Ľuďom, ktorí na očkovanie prehovoria iných, bude vyplácať sprostredkovateľský bonus od 30 do 90 eur podľa veku zaočkovaného,“ dodal Matovič, o čom informuje web Denníka N.

„Najvyšší bonus vyplatia tým, ktorí na očkovanie prehovoria šesťdesiatnikov a starších,“ upresňuje www.dennikn.sk.

Matovič povedal, že na schéme motivácie k očkovaniu začalo ministerstvo pracovať zhruba pred mesiacom. Chce tak vyriešiť zaostávanie Slovenska v očkovaní. „Musíme odškodňovať ľudí za to, že urobia niečo, čo sa im nechce,“ okomentoval Matovič s tým, že ide o verejný záujem všetkých obyvateľov SR.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pôjde o milióny

„V lotérii sa bude týždenne žrebovať o sumy do dvoch miliónov eur spomedzi ľudí nad 18 rokov,“ píše Denník N. Bývalý premiér a súčasný šéf rezortu financií odhalil na tlačovej konferencii ešte viac. „Zainvestujeme do toho obrovské financie,“ vyhlásil Matovič a dodal, že na túto „kampaň“ je lepšie teraz vyčleniť aj 100 miliónov eur.

„Je to lepšie ako mať potom ekonomické straty kvôli tretej vlne pandémie,“ poznamenal.

Kedy to vypukne?

Čo sa týka sprostredkova­teľského bonusu, ministerstvo by chcelo tento nástroj spustiť už od štvrtka (1. 7.), vláda to však ešte musí takisto odobriť. Ide o bonus pre sprostredkovanie očkovania hocikomu, kto sa dá zaočkovať od začiatku júla.

Fungovať to má cez webovú stránku vytvorenú ministerstvom financií. Všetci zaočkovaní nad 18 rokov, ktorí vakcínu dostanú v období od 1. júla do 31. októbra tohto roka a ktorí majú o tento príspevok záujem, sa môžu prihlásiť.

Medzi manželmi?

Po overení im bude poskytnutý kód, ktorý odovzdá sprostredkovateľovi a ten si potom môže uplatniť nárok na príspevok.

Minister tvrdí, že je pripravený na kritiku o tom, že čo ak sa napríklad navzájom prihlásia ako sprostredkovatelia manžel a manželka. „Nech sa páči,“ reagoval Matovič s tým, že štát to reálne nevie odkontrolovať.

