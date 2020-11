Dobrá správa! V tomto vlaku do Košíc sa už konečne najete

Cestujúci na vlakovej linke Bratislava - Zvolen - Košice dostanú milý vianočný darček. Od polovice decembra bude ich cesta o niečo príjemnejšia.

Slovenské železnice nie sú v ideálnom stave. Trpezlivosť cestujúcich skúšajú dlhé meškania, poruchy i nízky komfort vo vlakoch. Aj malé zlepšenie tak príde vhod. Minister dopravy Andrej Doležal práve jedno oznámil na svojom Facebooku.

Ak cestujete vlakom z hlavného mesta do metropoly východu južnou trasou cez Zvolen, určite si nezabudnite vziať jedlo a pitie. Rýchliky na tejto trati nie sú vybavené jedálenským vozňom. Absolvovať takmer šesť hodín jazdy bez možnosti kúpiť si aspoň vodu a kávu nie je práve príjemné.

„Počas jazdy južnou železničnou trasou z Bratislavy do Košíc sme sa bavili o možnosti zlepšiť služby na tejto linke,“ uviedol vo svojom statuse minister dopravy Doležal.

Obsluha s malým vozíkom tak bude prechádzať po jednotlivých vozňoch a ponúkať cestujúcim aspoň základné občerstvenie. Nie je to síce jedálenský vozeň, ale komfort cestovania sa určite aspoň trochu zvýši.

Ľudia v komentároch pod ministrovým statusom novinku vítajú. Zároveň však pripomínajú, že na tejto trati je toho ešte veľa čo zlepšovať.

„Je to super nápad zaviesť takýto mobilbar. Len škoda, že nechodia vozne, v ktorých by sa dal nabiť mobil… Pre viacerých ľudí je to veľká nevýhoda,“ napísal jeden z cestujúcich.