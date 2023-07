Zdroj: Pexels.com , Pexels.com Dobrota šľachty, ktorá dobyla svet: Na ZMRZLINE si pochutnávame už stovky rokov Vedeli ste, že zmrzlina bola pôvodne dobrotou šľachticov? Za jej vznikom nájdeme zaujímavú a poriadne zamotanú históriu. 8. júl 2023 Magazín

Na lahodnej zmrzline si pochutnávajú všetky generácie. Osviežujúca dobrota sa vyrába v obrovskom množstve príchutí a vybrať si tak môže naozaj každý.

Niekto obľubuje strojovú točenú zmrzlinu, iný si vychutná poriadny kopček, ďalší naopak preferuje nanuky na paličke. Za vznikom letného osvieženie sa ukrýva poriadne zaujímavá história.

Pochúťka šľachty

Prapôvod zmrzliny by sme mohli hľadať v Číne, kde vynašli mliečnu ryžovú zmes chladenú snehom. Ďalšie pramene siahajú do Egypta, Ríma a Indie. Traduje sa, že už starovekí rímski cisári posielali svojich otrokov do hôr po sneh a ľad. Ten potom dochucovali napríklad vínom a medom.

Vznik zmrzliny, ktorá sa podobá tej dnešnej, sa datuje do 10. storočia. Arabi si vtedy pochutnávali na chladenej hmote vyrábanej z mlieka, ktorú dochucovali ovocím.

Skutočný odklon od ochuteného snehu znamenal objav z roku 1550. Vďačíme za to Talianovi Blasiusovi Villafrancovi, ktorý zistil, že potraviny môže ľahko schladiť až na bod mrazu. Stačí ich posypať soľou a ľadom. Ozajstnej zmrzline tak už nič nestálo v ceste.

Pôvodne bola zmrzlina pokrmom šľachty. Ľad bol totiž veľmi drahý a prostý ľud si musel nechať zájsť chuť.

Ďalším skokom v rozšírení osviežujúcej pochúťky bolo vynájdenie ručného výrobníka zmrzliny v roku 1846. Prvá továreň na jej výrobu vznikla o 24 rokov neskôr v Londýne. Založili ju talianski prisťahovalci. Boom zmrzliny postupne zasiahol celý svet.

Pomohla náhoda

Tradičnú zmrzlinu si dnes nevieme predstaviť bez chrumkavého kornútika. Vedeli ste však, že za jeho objavom stála náhoda? V roku 1904 sa americkému zmrzlinárovi minuli misky, do ktorých sa zmrzlina podávala. Pomocnú ruku podal pekár z vedľajšieho stánku, ktorému napadlo zrolovať tortové oblátky.

Popularita zmrzliny stále rastie. V Európe sú rekordérmi v spotrebe Švédi a Dáni (15 litrov na osobu). Celosvetovo sa osviežujúcej pochúťke najviac darí “za veľkou mlákou”. Priemerný Američan totiž ročne skonzumuje až 22 litrov zmrzliny ročne.

