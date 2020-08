24. august 2020 MI Zo Slovenska Dôchodkový strop sa zruší! Kedy po novom vznikne nárok na penziu?

Koalícia chystá veľkú zmenu dôchodkového systému, ktorá opäť prekope pravidlá, kedy človek môže odísť do dôchodku. Poslanci by tak mali zrušiť veľkú smerácku reformu.

V marci 2019 poslanci schválili ústavnou vačšinou zásadný zákon, ktorý stanovil maximálny vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Ženám sa tento vek ešte skracuje o pol roka za každé vychované dieťa. Nová vláda to chce zrušiť a prichádza s novými pravidlami.

Stačí aj 40 rokov

Svoju predstavu nového penzijného systému predstavil minulý týždeň minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Jeho slová vystihujú zmenu, ktorú minulý rok presadzovalo aj OĽaNO:

„Pracovná verzia ráta s tým, že do dôchodku by Slováci mohli ísť už po odpracovaní 40 rokov. Po dovŕšení tohto veku by sa mohli sami rozhodnúť, či do dôchodku odídu,“ uviedol M. Krajniak.

Ministerstvo financií (MF) SR pre Dnes24 potvrdilo, že spolupracuje na príprave novej dôchodkovej reformy, ktorá by mohla priniesť individuálne stanovenie dôchodkového veku. Dôvodom je fakt, že Slovensko bude do roku 2070 jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín EÚ.

„Je preto nevyhnutné naviazať vek odchodu do dôchodku na rastúcu strednú dĺžku života,“ reaguje MF SR. To v podstate znamená návrat k starému princípu, ktorý fungoval pred minuloročným schválením dôchodkového stropu.

Systém sľubuje, že bude maximálne spravodlivý. „V prípade skoršieho alebo neskoršieho priznania dôchodku by mala byť jeho výška spravodlivo znížená, resp. zvýšená tak, aby zohľadňovala dĺžku poberania dôchodku,“ približuje rezort financií.

Ošetrený druhý pilier

Vládna koalícia považuje za kľúčovú súčasť celého systému druhý pilier. Preto ho chce maximálne ochrániť do budúcnosti.

„Ústavný zákon by mal určovať minimálnu výšku odvodu do II. pilieru tak, aby nebolo v budúcnosti možné financovať deficit dôchodkového systému znížením sadzby odvodu do II. piliera,“ píše vo svojom stanovisku pre Dnes24 ministerstvo financií.

Zároveň by ústavný zákon mal zakotviť aj povinný vstup sporiteľov do druhého piliera, pretože dnes je to najlepšia poistka dostatočného príjmu človeka v starobe. Vždy však bude existovať aj možnosť dobrovoľného vystúpenia z tohto systému.

Zaujímavé je, že smerácky dôchodkový strop minulý rok podporila aj vtedy ešte opozičná strana Sme rodina. Dnes zjavne zmenila názor a jej podpredseda a zároveň minister práce Milan Krajniak už pripravuje zmenu.

Zdroj: Dnes24.sk