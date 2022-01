Zdroj: pexels.com Dočkáme sa PREVRATNEJ novinky v opatreniach? Karanténa sa má skrátiť o POLOVICU! Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní, uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) 21. január 2022 Zo Slovenska

21. január 2022 Zo Slovenska Dočkáme sa PREVRATNEJ novinky v opatreniach? Karanténa sa má skrátiť o POLOVICU! Karanténa by sa mala aj u nás skrátiť na päť dní, uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS)

„Momentálne pri variante omikron netreba desaťdňovú karanténu. Verím, že Ministerstvo zdravotníctva SR a hlavný hygienik pristúpia k tomu, aby bola karanténa skrátená,“ vysvetlil minister počas návštevy Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch.

Čo na to Lengvarský?

„Konzultoval som to s epitímom, ako aj s ministrom zdravotníctva. Momentálne pri variante omikron netreba desaťdňovú karanténu. Verím, že Ministerstvo zdravotníctva SR a hlavný hygienik pristúpia k tomu, aby bola karanténa skrátená,“ vysvetlil minister.

Ako doplnil, situácia so zatvorenými školami nikoho neteší. „Opakuje sa obdobie, keď sa mladí ľudia vracajú do škôl. Tešili sa na spolužiakov, na to, že budú v škole a reálne sa budú vyučovať. Mladí ľudia si uvedomujú, že vzdelanie je dôležité, čo je pozitívna črta, ktorú vnímam. Ďalšou je, že školy v rámci Piešťan zvládajú túto situáciu, čo je aj otázka manažmentu, riaditeľov škôl aj učiteľov. Rovnako aj následné dodržiavanie jednotlivých pravidiel zo strany rodičov a študentov,“ spresnil Gröhling.

Príde ďalšia vlna

Predpokladá sa, že v krátkej dobe príde ďalšia vlna zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19. „Očakávam, že sa poučíme z predchádzajúcich vĺn a z postupu v okolitých krajinách. Nebudeme traumatizovať školstvo a zatvárať školy a prerušovať vyučovanie. Ničomu to nepomôže, vírus sa šíri rovnako. My máme aj na základe predchádzajúcich období skúsenosť, že keď sú zatvorené školy, tak to neovplyvňuje pandémiu,“ doplnil minister školstva.

Podľa ministra sme v Európe výnimoční, že sa neustále pozeráme na školstvo. „Chceme prerušovať vzdelávanie na školách, kým v okolitých krajinách pokračuje ďalej. Budem argumentovať u kolegov vo vláde stále rovnako. Budem obhajovať každú jednu školu, aby zostala otvorená,“ informoval Gröhling.

Ako doplnil, stále platí výnimka pre očkovaných a prekonaných, ktorí sa budú môcť vzdelávať v školách.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: TASR