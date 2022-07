Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj Dôležitá INFO pre vodičov: Ak v Chorvátsku dostanete pokutu, pripravte sa na ZMENU Zmena sa aktuálne týka vyberania pokút za dopravné priestupky, postupne sa má rozšíriť aj na iné typy priestupkov. 13. júl 2022 Cestovanie

13. júl 2022 Cestovanie Dôležitá INFO pre vodičov: Ak v Chorvátsku dostanete pokutu, pripravte sa na ZMENU Zmena sa aktuálne týka vyberania pokút za dopravné priestupky, postupne sa má rozšíriť aj na iné typy priestupkov.

V Chorvátsku už nie je možné platiť pokuty za dopravné priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku. Krajina od 1. júla prešla na bezhotovostné vyberanie pokút. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na webe.

Už iba kartou

„Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky úplne prechádza na bezhotovostné vyberanie pokút prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale – elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami),“ priblížil rezort. Systém bol spustený ešte na jeseň minulého roka a fungoval paralelne s možnosťou vyberania pokút v hotovosti.

Zmena sa aktuálne týka vyberania pokút za dopravné priestupky, postupne sa má rozšíriť aj na pokuty za priestupky občanov na verejnom priestranstve, nedodržanie pravidiel stanovených mestskou či obecnou politikou konkrétnej samosprávy.

Ak máte len hotovosť

Ak chce občan zaplatiť pokutu na mieste činu, no nemôže, pretože napríklad pri sebe nemá kartu či dostatok financií na účte, dostane oznámenie o spáchanom priestupku. „V tomto prípade sa bude mať za to, že pokuta bola vybratá na mieste spáchania priestupku, ak občan pokutu zníženú o polovicu sumy zaplatí do troch dní od doručenia/obdržania oznámenia o priestupku a predloží doklad o tom, že platba orgánu, ktorý priestupok určil, bola uhradená,“ vysvetlilo ministerstvo.

Ak občan odmietne zaplatiť pokutu na mieste, bude mu vydaný príkazný priestupkový rozkaz. „Pričom sa bude mať za to, že pokuta je v plnej výške zaplatená, ak občan, ktorému bol vydaný doklad, uhradí priestupkový príkaz maximálne do ôsmich dní odo dňa jeho platnosti. Vtedy mu je umožnené zaplatiť dve tretiny z uloženej pokuty,“ doplnil rezort.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR