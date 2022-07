Zdroj: pixabay.com Vychytená destinácia prekvapila dovolenkárov: ZÁKAZ nosenia bikín, hrozia mastné pokuty Bikiny v uliciach budú minulosťou. Podľa starostu juhotalianskeho mestečka sa návštevníci často obliekajú poburujúco a destinácii to kazí imidž. 11. júl 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie

11. júl 2022 Barbara Dallosová Magazín Cestovanie Vychytená destinácia prekvapila dovolenkárov: ZÁKAZ nosenia bikín, hrozia mastné pokuty Bikiny v uliciach budú minulosťou. Podľa starostu juhotalianskeho mestečka sa návštevníci často obliekajú poburujúco a destinácii to kazí imidž.

Pôsobivé stredoveké mestečko Sorrento patrí medzi najvyhľadávanejšie destinácie v Taliansku. Nachádza sa na juhu krajiny a je známe najmä svojím fotogenickým výhľadom na Neapolský záliv. Teraz samospráva mesta vyrukovala s novým zákazom. Previnilcom hrozia vysoké pokuty.

Roztrpčený starosta

Sorrento uprostred dovolenkovej sezóny prekvapilo dovolenkárov novým nariadením. V uliciach mesta majú návštevníci zákaz pohybovať sa „nedostatočne oblečení“, teda muži nesmú byť bez trička a ženy zas v bikinách.

Turisti neraz spájajú návštevu pláže s návštevou mesta a v historických uličkách preto bolo vídať ľudí v plavkách.

To sa nepáčilo mnohým miestnym a ani starostovi Massimovi Coppolovi. Coppola tvrdí, že takéto obliekanie je nemravné, vyrušujúce a kazí povesť Sorrenta. Informuje o tom The Times.

„Takéto správanie vyvolávalo nepríjemné pocity a nekomfort u miestnych obyvateľov a návštevníci by to zas mohli vyhodnotiť negatívne, čo by nám ako destinácii mohlo poškodiť imidž,“ zdôvodnil Coppola.

Mastné pokuty

Mesto to s obmedzením myslí vážne a zdôrazňuje, že nejde len o zdvihnutý varovný prst. V uliciach sa budú pravidelne pohybovať strážnici, ktorí budú oblečenie návštevníkov kontrolovať. Ak by ste sa to rozhodli aj tak risknúť, mohlo by vás to vyjsť draho. Pokuty za porušenie zákazu sa pohybujú až do výšky 500 eur.

Hoci niektorých dovolenkárov môže novinka zaskočiť, rozhodnutie vedenia Sorrenta nie je zas až tak ojedinelé. Ako pripomína Prima CNN, v Praia a Mare v Kalábrii majú návštevníci zákaz chodiť naboso a v nevhodnom oblečení. Aj v Rapallu v Ligurii platia obmedzenia, v uliciach sa návštevníkom prihovárajú cedule, ktoré upozorňujú na pravidlá vhodného obliekania.

