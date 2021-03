Zdroj: TASR/Dano Veselský MIMORIADNA správa pre študentov: MATURITY nebudú ani tento školský rok! Je rozhodnuté! Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) oznámil, že maturitné skúšky sa v klasickej podobe neuskutočnia ani tento rok. Dnes o 12:23 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska

Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov, podobne ako to bolo vlani.

Dôvodom zrušenia „skúšky dospelosti“ je zlá epidemiologická situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.

Ako to bude vyzerať?

„Ruší sa písomná forma písomnej formy maturitnej skúšky, teda sloh. Hodnotenie na maturitnom vysvedčení vznikne spriemerovaním koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov z predmetu alebo skupiny predmetov. Systém je nastavený takisto ako minulý rok,“ oznámil minister.

Keď však žiak nebude súhlasiť s uvedenou známkou, môže požiadať o absolvovanie skúšok, teda maturity. Tá by sa však uskutočnila až po 31. máji. Uviedol minister v živom vstupe na Facebooku rezortu.

„Ide o spravodlivé hodnotenie, zároveň má žiak možnosť požiadať o klasické hodnotenie,“ poznamenal Branislav Gröhling a dodal: „Ak žiak nemá záujem o ústnu skúšku, jeho výsledná známka bude platná podľa systému.“

Ďalšie informácie

„Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty nepovinný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok. Alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu,“ ozrejmil šéf rezortu školstva. Ak má žiak podľa neho z niektorého predmetu počas rokov uvedené, že ho absolvoval, do priemeru sa to nepočíta. „Ak žiak nemá žiadnu známku z predmetov, alebo bol hodnotený iba absolvoval, bude maturovať ústne,“ vysvetlil Gröhling.

Bude ministrom?

Minister pripomenul, že žiaci sa musia naďalej zúčastňovať na vyučovaní a musia dostať aj záverečné známky, v opačnom prípade im hrozia komisionálne skúšky. Gröhling uviedol, že sám nevie, či po strede (24. 3.) ešte bude ministrom školstva a aj preto oznámil zrušenie maturít už teraz. „Nevieme, čo sa môže v najbližších dňoch stať,“ dodal.

Rozhodnutie rezortu školstva o zrušení maturít je definitívne a nič sa na tom nezmení ani v tom prípade, keby sa pandemická situácia na Slovensku výrazne zlepšila.

