22. marec 2021 MI Politika Prezidentka sfúkla Matoviča a prišla aj s dobrou správou pre pacientov s Covid-19 Hlava štátu stručne reagovala na ochotu premiéra odstúpiť, ale koaličných lídrov nepochválila. Priniesla zato iné a povzbudivé novinky pre pacientov s Covid-19.

Takto nie, páni!

V nedeľu večer Igor Matovič po dlhých dňoch čakania konečne reagoval na výzvy dvoch koaličných partnerov, aby odstúpil zo svojho postu a umožnil tak koalícii pokračovať ďalej v pôvodnom zložení.

Svoju rezignáciu však premiér podmienil odchodom viacerých ministrov a parlamentných predstaviteľov SaS a Za ľudí. Prezidentka z takej reakcie nebola nadšená.

„Očakávala som, že prídu informácie o dohode a nie o nových podmienkach. Počkám si na stanoviská daľších koaličných strán a budem reagovať,“ uviedla hlava štátu v pondelok ráno.

Strana SaS už reagovala, že Matovičove podmienky vníma ako osobnú pomstu a nevidí ich ako reálne riešenie krízy. Premiér totiž žiada odchod jeho kritikov Márie Kolíkovej, Juraja Šeligu (obaja Za ľudí), Jany Bittó Cigánikovej a Richarda Sulíka (obaja SaS) z ich postov. Neuvádza pritom žiadne vecné výhrady k ich práci.

Súčasťou premiérových požiadaviek je odobratie jedného ministerského kresla SaS. Zároveň chce zostať členom vlády a sám sa postaviť do čela jedného z rezortov. Ktorý by to mal byť, Igor Matovič nepovedal.

„Aby som premiérovi uľahčil odchod z vlády, ponúkol som aj svoj odchod z vlády. Táto ponuka stále platí. Ak by však Igor Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽANO, moja ponuka je logicky bezpredmetná,“ povedal Richard Sulík.

Dobrá správa z paláca

Prezidentka sa v pondelok stretla s predstaviteľmi predajcov elektroniky, zdravotníckych pomôcok, zástupcami samospráv a zdravotníckeho sektora. Témou bola pomoc pre pacientov s Covid-19, ktorí sa liečia doma.

Dobrou pomôckou na domácu liečbu je pulzný oximeter, ktorý rýchlo a jednoducho odmeria človeku saturáciu kyslíku v krvi. Stačí malý pokles a pacient sa môže dostať do veľmi nebezpečného stavu. Podľa slov prezidentky to môže byť hranica medzi životom a smrťou, a preto sa rozhodla pomôcť v ich dostupnosti.

„V ambulanciách ich je nedostatok. Preto som oslovila predajcov elektroniky a zdravotníckych pomôcok, či by vedeli pomôcť. Zareagovali s úžasnou veľkorysosťou a darovali 3 100 kusov,“ uviedla prezidentka Zuzana Čaputová.

Darované oximetre pôjdu do viac ako 600 ambulancií všeobecných lekárov, ktorí ich budú požičiavať pacientom s Covid-19 na domácu liečbu. Pôjde o najviac postihnuté kraje, teda Trenčiansky, Žilinský, Košický a Prešovský.

