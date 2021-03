Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk Budeme draho platiť za daň z nehnuteľnosti? Tu je odpoveď ministerstva Viac ako 51-tisíc ľudí zdieľalo v marci 2021 tvrdenia, že Ministerstvo financií SR na čele s Eduardom Hegerom (OĽaNO) pripravuje zvýšenie majetkovej dane z nehnuteľností na úroveň 1,6 percent z trhovej hodnoty nehnuteľnosti. 22. marec 2021 Zo Slovenska

22. marec 2021 Zo Slovenska Budeme draho platiť za daň z nehnuteľnosti? Tu je odpoveď ministerstva Viac ako 51-tisíc ľudí zdieľalo v marci 2021 tvrdenia, že Ministerstvo financií SR na čele s Eduardom Hegerom (OĽaNO) pripravuje zvýšenie majetkovej dane z nehnuteľností na úroveň 1,6 percent z trhovej hodnoty nehnuteľnosti.

Foto: Katarína Winklerová / Zdroj: Dnes24.sk

Špekulácie a fámy

Pre tieto tvrdenia však neexistujú žiadne dôkazy. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Na otázku AFP o daňovej sadzbe vo výške 1,6 percent MF SR odpovedalo: „Vieme rezolútne označiť za zavádzajúce a poplašné všetky špekulácie a fámy, ktoré sa v tejto súvislosti šíria internetom, a to sa týka aj sadzieb dane z nehnuteľností. Pripravovaná daňová reforma bude znamenať komplexnú zmenu daňového systému v zmysle programového vyhlásenia vlády. Táto reforma má byť prínosom pre občanov i firmy na Slovensku. Vymyká sa akejkoľvek logike, aby to bolo inak.“

Riaditeľ INEKO a nezávislý analytik Peter Goliáš pre AFP uviedol: „Dezinformácia vznikla chybnou zámenou percenta priemerného výnosu na dani z nehnuteľností v štátoch OECD s percentuálnou sadzbou dane, ktorú by po reforme mali na Slovensku platiť vlastníci nehnuteľností z ich trhovej hodnoty. Táto sadzba dnes nie je známa a je vylúčené, aby dosahovala 1,6 % z trhovej ceny nehnuteľností, keďže to by znamenalo mnohonásobné zvýšenie sadzby dane. Pre ilustráciu, daň za starší 3-izbový byt v Bratislave by musela stúpnuť približne na 35-násobok.“

Pripravovaná reforma

Informácie o 1,6 percentnom navýšení daní z nehnuteľností vyvrátil aj František Múčka z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorý pre AFP uviedol: „Je pravda, že MF SR v debate o konsolidácii verejných financií hovorilo aj o otvorení otázky zdaňovania nehnuteľností a do médií unikli informácie z pracovných materiálov o tom, že by mohlo ísť o dorovnanie sadzby na úroveň priemeru EÚ. Priemerné príjmy z majetkových daní v EÚ dosahujú 1,6 % HDP, pričom na Slovensku je to necelých 0,5 % HDP. Teda aj v prípade naplnenia tejto verzie by šlo o zvýšenie na trojnásobok, nie na 20 či 30 násobok, ako tvrdila táto informácia.“

Pripravovaná daňová reforma je súčasťou Programového vyhlásenia vlády, spomínaná je aj v Pláne obnovy. Je pravdou, že MF SR plánuje naviazanie majetkových daní na trhovú hodnotu nehnuteľností. Detaily však nie sú známe, výška daňovej sadzby na úrovni 1,6 percent sa podľa AFP nespomína v žiadnych dohľadateľných dokumentoch či vyhláseniach ministerstva.

Zdroj: TASR