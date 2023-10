Zdroj: Instagram.com/domicibulkova Cibulková OTVORENE: Chcem sa sama sebe páčiť. Za osem mesiacov plánuje zhodiť 22 kíl! Dominika Cibulková pred všetkými oznámila svoj osobný cieľ. Za 8 mesiacov sa chystá dať dole 22 kíl! Prečo práve toľko a ako to chce dosiahnuť? 30. október 2023 TOS Lifestyle

„Chcem vám oznámiť jednu novinku, pre mňa veľkú a zásadnú vec. Bude ovplyvňovať najbližšie mesiace, ktoré ma čakajú. Rozhodla som sa, že idem s kožou na trh,“ týmito záhadnými slovami začala video na svojom Instagrame Dominika Cibulková.

22 kíl dole

Známa Slovenka následne prešla k pointe. „Rozhodla som sa, že idem sa dať do formy. Dala som si svoj osobný cieľ, svoju osobnú výzvu. Za osem mesiacov sa chystám dať dole 22 kíl,“ prekvapila Dominika svojich sledovateľov.

„Áno, je to presne 22 kíl a nemám žiadny pádny dôvod, prečo 22 kíl. Proste som si povedala, že chcem ísť na určitú váhu,“ vysvetlila influencerka s tým, že to číslo, resp. výslednú váhu si nechá ako prekvapenie.

„Ešte uvidím, či to budem zdieľať, ale myslím si, že hej,“ poznamenala na margo toho.

Chce sa sebe páčiť

Ako ďalej prezradila, manžel Michal jej prízvukuje, že sa mu páči. „Robím to ale pre seba. Chcem sa sama sebe páčiť,“ zdôraznila Dominika.

Bývalá skvelá tenistka sa tak rozhodla cvičiť a zmeniť stravu. Všetko to plánuje zdieľať.

„Verím, že to bude motivovať aj niektorých z vás. Maminy, ktoré sú po pôrode rovnako ako ja, možno ocenia, že to budem zdieľať,“ ozrejmila.

Pridáte sa?

Je presvedčená, že ak to motivuje aspoň jedného človeka a jednému človeku to zlepší život, tak to bude mať celé zmysel. A podľa reakcií na jej video, už od začiatku do toho nejde sama.

„Idem do toho s tebou Domi! A po 2 deťoch potrebujem presne dať dole čo ty,“ napísala Zuzana. „Idem do toho s vami, som 25 rokov po druhom pôrode… Ďakujem vopred, že ma budete motivovať,“ pridala sa Aneta. „Poďme do toho, lebo mne nejde samej ani 5,6 kg dať dole už 4,5 roka,“ píše sa v ďalšom komentári.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk

