Zdroj: Facebook.com/Lucia Ď. Nicholsonová Nicholsonová si dala dole RÚŠKO: Kto jej povedal, aby ho pri športovaní ZAHODILA? V posledných týždňoch nám odborníci radia, aby sme rúška a respirátory nosili takmer všade. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa rozhodla, že tak nebude počas celého času športovania robiť. 2. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

2. apríl 2021 Milan Hanzel Politika Nicholsonová si dala dole RÚŠKO: Kto jej povedal, aby ho pri športovaní ZAHODILA? V posledných týždňoch nám odborníci radia, aby sme rúška a respirátory nosili takmer všade. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa rozhodla, že tak nebude počas celého času športovania robiť.

Posledné dni nás počasie vyťahuje z „bublín“ a láka do prírody. Robí tak aj Nicholsonová, ktorá zavesila na Facebook zaujímavý príspevok.

„Super bolo dnes. Ale o inom som chcela. O rúškach pri športovaní v prírode. Behávam a bicyklujem dlho a pravidelne. Ale nie s rúškom, v Belgicku to nie je povinné. Tu áno a ja sa snažím pravidlá dodržiavať,“ napísala politička na sociálnej sieti v úvode.

Má jeho povolenie

Oprávnenosť nosenia rúška alebo respirátora vo voľnej prírode a to počas vykonávania športovej či inej pohybovej aktivity, je neustále „vďačnou“ témou. Vie o tom aj europoslankyňa, ktorá toto uviedla v ďalšej časti statusu: „Pred dvoma dňami som si v rúšku vybehla na hrádzu. Bolo dosť teplo, ale na to som pomerne zvyknutá. Tepy mi vystúpili na 168–170. Vysoké. Konzultovala som to s popredným slovenským kardiológom. Povedal mi, aby som rúško zahodila, že to škodí a nosiť rúško pri športovaní vonku považuje za nesprávne.“

Nicholsonová tak urobila počas dnešného bicyklovania. „Dnes sme išli na bicykel. Keďže som sa bála, že ma niekto ako verejne činnú osobu odfotí bez rúška, nasadila som si ho,“ píše, no hneď poznamenala: „Tepy mi vyleteli vysoko na rovine. Keď som si rúško zložila, klesli mi!“

Potom sa rozhodla, že si tvár odokryje. „Nikto pred nami, ani za nami, takže sme nikoho neohrozili,“ priznáva Lucia Ďuriš Nicholsonová.

„Som pripravená rešpektovať opatrenia, ale tie musia mať svoje rácio a nesmú škodiť,“ uzavrela.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Super bolo dnes, niekoľko osobáčikov 💪😉 Ale o inom som chcela. O rúškach pri športovaní v prírode. Behávam a bicyklujem... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Friday, April 2, 2021

Zdroj: Dnes24.sk