5. august 2024 ELA Cestovanie Došli iba po letisko: Slováci NALETELI podvodnej cestovke! Z lacného Bulharska nebolo NIČ Problémy v leteckej doprave spojené so zrušením či meškaním letov nie sú jediné, ktoré sa podpísali pod túto letnú sezónu. Mnohí sa svojej vysnívanej dovolenky nedočkali z iných dôvodov.

Už niekoľko mesiacov pred začiatkom letných prázdnin sa v médiách objavovali informácie varujúce pred falošnými a podvodnými cestovnými kanceláriami, ktoré lákali na podozrivo nízke ceny.

Varovala pred nimi aj Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webe, ktorá priebežne aktualizuje zoznam rizikových spoločností. Žiaľ, ani to nepomohlo a mnohí Slováci sa rozhodli nakupovať cez neseriózne cestovky.

Došli po letisko

Ako informujú tvnoviny.sk, na falošnú cestovku chce upozorniť ďalší podvedený Slovák resp. otec dcéry, ktorá sa tešila na dovolenku.

„Moja dcéra s priateľom mali odletieť na dovolenku z letiska v Poprade v nedeľu večer o 21:05 do Burgasu v Bulharsku. Všetko mali zaplatené, zarezervované ubytovanie v hoteli. Vystáli si rad a na check-ine prišli na to, že sa stali obeťami podvodu. V systéme nevedeli nájsť ich registráciu,“ napísal do redakcie tvnoviny.sk pán Maroš.

Ako dodáva, mladý pár sa teda nešťastný vrátil z letiska späť domov.

Viacero podvodných cestoviek

Táto falošná cestovka sa nachádza na zozname rizikových online cestovných kancelárií SOI. Inšpekcia konštatuje, že v poslednom období rastie množstvo takýchto podvodov. Ľuďom odporúča nepodľahnúť vidine lacnej dovolenky.

Zájazdy do Bulharska sa na spomínanej stránke pohybujú v sumách od 699 do 899 eur. V lete však ponúkajú aj last minute možnosti. Napríklad zájazd za 399 eur na osem dní v trojhviezdičkovom hoteli na Slnečnom pobreží.

„Spotrebiteľom neboli poskytnuté zájazdy a ani vrátené finančné prostriedky, ktoré za zájazdy zaplatili,“ upozorňuje SOI.

Inšpekcia tiež konštatuje, že pri preverovaní tejto webstránky vzniklo podozrenie, že bolo zneužité obchodné meno švajčiarskej cestovnej kancelárie Vtours international, ktoré sa uvádza napríklad v zmluve po zakúpení zájazdu na tejto stránke, informujú tvnoviny.sk.

Ak ste sa obeťou podvodu už stali, zostáva vám len všetko nahlásiť na polícii. SOI nie je oprávnená vymáhať nevrátené finančné prostriedky.

Niektorým podvedeným stihla prevod zastaviť ešte banka, ktorá im peniaze vrátila. Prevádzkovateľ stránky letnezajazdy.sk zatiaľ na otázky neodpovedal. Na rizikovom zozname SOI sú tiež stránky oddychuj, hotelbeds, travelsk, travelgo, kamideme a dovolenka25. Všetky majú doménu .sk.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk