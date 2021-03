Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Dostanú sa diváci na hokej ešte v tejto sezóne? Šéfka našich klubov to vidí TAKTO! Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APN) sa usiluje, aby sa ešte počas tohtoročných vyraďovacích bojov v Tipos extralige vrátili na tribúny zimných štadiónov diváci. 31. marec 2021 Milan Hanzel Hokej

31. marec 2021 Milan Hanzel Hokej Dostanú sa diváci na hokej ešte v tejto sezóne? Šéfka našich klubov to vidí TAKTO! Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APN) sa usiluje, aby sa ešte počas tohtoročných vyraďovacích bojov v Tipos extralige vrátili na tribúny zimných štadiónov diváci.

Podľa riaditeľky Anety Büdiovej je APHK v intenzívnej komunikácii so všetkými dôležitými inštitúciami a má nádej, že sa v závere sezóny pri dodržaní všetkých nariadení objavia v hľadiskách fanúšikovia aspoň v obmedzenom počte.

Zatiaľ bez ľudí

Prebiehajúcej 28. sezóne v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži reálne hrozí, že sa bude označovať ako tá, ktorá sa odohrala bez prítomnosti divákov. Bez fanúšikov v hľadiskách chýba zápasom ich podstatná súčasť, kluby navyše prichádzajú o významné zdroje príjmov zo vstupného. Kluby hlásia počas pandémie koronavírusu citeľné finančné straty, už vlani prišli majitelia o najvýznamnejšiu zložku príjmov – o vstupné z play off. Po roku nastáva rovnaká situácia.

„Nie všade sa tieto výpadky podarilo nahradiť. Majitelia klubov napriek nepriaznivej situácii našli vďaka výraznému úsiliu možnosti ako odohrať sezónu. Bolo to aj za cenu rôznych pôžičiek, keďže kompenzácie za straty boli len minimálne. Veľká ekonomická neistota je aj jedným z dôvodov, prečo dnes chýbajú vo štvrťfinále viacnásobní šampióni z Košíc a Banskej Bystrice,“ uviedla Büdiová v tlačovej správe.

„V Košiciach museli bojovať aj s otáznikmi, ktoré vyplývali z nejasnej situácie v Steel aréne, Banskobystričanom nepomohla ani absencia ich domáceho prostredia a dochádzanie do Zvolena. Napriek nepriaznivým okolnostiam tieto i ďalšie extraligové kluby nestratili chuť ďalej budovať a rozvíjať hokej na Slovensku,“ dodala.

Podarí sa to?

APHK sa snaží o koordinovaný návrat aspoň časti fanúšikov na tribúny. Ak by sa v zlepšujúcej sa pandemickej situácii podarilo dosiahnuť, že by na záverečné zápasy vyraďovacej časti prišli diváci, znamenalo by to pre účastníkov Tipos extraligy pokropenie živou vodou i veľkú nádej, že ďalšia sezóna sa už opäť odohrá s fanúšikmi na štadiónoch.

„Aj keď sa pandemická situácia na Slovensku zlepšuje, stále sme nad koronavírusom nevyhrali. Rozumieme komplikovanej situácii a dodržiavanie opatrení je priorita. Pre slovenský hokej sú fanúšikovia dôležití, ich postupný návrat do hľadísk je pre nás prioritou. Sme v intenzívnej komunikácii so všetkými dôležitými inštitúciami. Máme nádej, že sa dočkáme aspoň minimálneho počtu divákov na tribúnach ešte v tejto sezóne, samozrejme za dodržania všetkých nariadení,“ dodala šéfka APHK.

Pri súčasných návrhoch návratu divákov sa rovnako ako pri jesenných predkladaných dokumentoch myslí predovšetkým na percentuálny model obsadzovania štadiónov, či povinnosť fanúšikov prísť na štadión s negatívnym testom na COVID-19. Návrhy vychádzajú aj zo skúseností z NHL či KHL, kde sú diváci na štadiónoch v obmedzenej miere povolení.

