Od zajtra platia nové VÝNIMKY! Potešiteľná správa pre veriacich: KOSTOLY sa otvárajú!

Zdroj: TASR/František Iván

Dodržiavať sa však budú musieť protiepidemio­logické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. V stredu na svojom rokovaní to schválil vládny kabinet.

Aktualizované 13:13: Eduard Heger na tlačovke vysvetlil povolenie individuálne ísť do kostola: „Dnes môžete ísť k psychiatrovi, ale už nemôžete ísť k duchovnému, ktorý robí podobnú činnosť.“ Odmieta, že ide o akési veľké uvoľňovanie, vraj je to len upresnenie.

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara považuje v stredu vládou schválenú výnimku zo zákazu vychádzania, ktorá sa týka cesty na účel individuálnych duchovných potrieb za krok správnym smerom. Uviedol to pre TASR.

„Máme nádej, že čo najskôr dôjde aspoň k čiastočnému uvoľneniu úplného zákazu verejných bohoslužieb,“ povedal Kramara. Podľa neho aj zvažovaný spôsob v exteriéri by bol pravdaže lepší, než teraz platný úplný zákaz.

Čo sa uvoľňuje?

Okrem toho schválili aj ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, a to na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a na cestu späť. Rovnako aj v tomto prípade bude dôležité dodržiavať protiepidemio­logické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR.

Obe výnimky budú platiť od štvrtka 1. apríla.

Výsledkom negatívneho antigénového testu alebo RT-PCR testu z obdobia od 1. do 4. apríla sa bude môcť verejnosť preukázať až do 11. apríla, a to i tam, kde sa vyžaduje negatívny výsledok testov nie starších ako sedem dní.

Aj kostoly

Ako uvádza portál TV Noviny, vláda povolila návštevu kostolov. „Dezignovaný premiér Eduard Heger oznámil, že po stretnutí s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským povolia individuálne návštevy kostolov. Bohoslužby a omše tak povolené naďalej nebudú,“ píše spomínaný web.

Ľudia tak budú môcť odísť z domovov na návštevu kostolov, no len za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti. Tým je napríklad spoveď.

Omše vonku?

Parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý schválilo plénum v stredu dopoludnia. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.

Tarabov návrh podporilo zo 133 prítomných 71 poslancov, proti boli štyria a zdržali sa 46 poslanci. Výzvu podporili zväčša opoziční poslanci, ako aj viacerí poslanci Sme rodina. Za Tarabov návrh hlasovalo aj niekoľko poslancov klubu OĽANO.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) reagoval, že výzva nie je záväzkom, ale ide podľa neho o pochopiteľnú deklaráciu. Poslanci si podľa neho uvedomujú, že sa blížia veľkonočné sviatky, ktoré sú pre veriacich ľudí veľmi dôležité. „Už z formulácie uznesenia je zrejmé, že to nebude mať praktický dopad,“ skonštatoval.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) dodala, že na zasadnutí vlády v stredu schválili individuálnu duchovnú službu počas sviatkov. Malo by to byť však podľa nej povolené len v rámci okresu.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR