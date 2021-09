Zdroj: Unsplash.com DRÁMA dovolenkárov v lietadle: Slovenka urobila "scénu" kvôli rúšku. VYSADILI ju! Spôsobila meškanie! V lietadle plného dovolenkárov, ktorí sa vracali z tureckej Antalayi do Košíc, vznikol problém pre nenasadené rúško. Môže za to Slovenka, ktorú urobila poriadny rozruch. 9. september 2021 han Zo Slovenska

Do redakcie Nového Času prišiel videozáznam, v ktorom je vidieť časť incidentu na palube lietadla. Zábery ukazujú ako istá Slovenka v plnom lietadle ľudí „vystrája“ a napokon ju posádka vyprevadila naspäť do letiskovej haly.

Ako uvádza čitateľ, pani si odmietla desiatky minút nasadiť rúško, a to aj vtedy, keď ju o to prosili ostatní cestujúci. Údajne ju o to žiadal aj jej manžel… Malo sa tak stať v sobotu na linke z tureckej Antalye do Košíc, ktorá mala kvôli tomu meškanie.

„Pani hodinu presviedčali okrem posádky aj spolucestujúci, aby si dala rúško. Prišli ju ľudia prosiť, nech si dá na chvíľu respirátor, že im plače dieťa. Začala na nich vrieskať, že ju nebudú obmedzovať,“ hovorí čitateľ Nového Času.

Neodletela s nimi

Video zachytáva aj spomínanú pani, ktorú posádka požiadala, aby vystúpila. Dokonca súhlasila s tým, aby kapitán zavolal políciu. „Že vám hanba nie je!“ vykrikovali iní cestujúci. Slovenka však aj naďalej mala respirátor nasadení pod nosom… „Vraj sa oháňala advokátkou nulitnou, v českom lietadle v Turecku. Aj manžel ju prosil, ale ona nie, nemusel odísť, ale išiel s ňou,“ priblížil denníku Nový Čas čitateľ.

Na záver si už ochranu tváre nasadila. „Ale až vtedy, keď jej povedali, aby opustila lietadlo,“ dodal čitateľ a zrejme aj autor videa. Bolo však už neskoro.

